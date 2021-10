Die erste Version des Sport Prototyps mit dieser Bezeichnung, den man nicht mit dem Modell des Jahres 1971 verwechseln darf, der den gleichen Namen trägt, jedoch ein vollkommen anderes Triebwerk besitzt. Dieser Wagen wurde basierend auf den CIA-Vorgaben für Wagen in der Gruppe 6 entwickelt. Hier durften Wagen einen Hubraum bis maximal drei Liter aufweisen. Bei Ferrari beschloss man im Jahre 1968 nicht in dieser Gruppe zu starten, beteiligte sich jedoch im folgenden Jahr mit einem den Rennwagen ähnlichen Triebwerk, das für Langstreckenrennen ausgelegt war. Der Wagen wurde von den offiziellen Fahrern des Jahres 1969 gelenkt und später an Chinetti übergeben.