Die neue 1971er Version des Sportsprototyps kam mit einem flachen 12-Zylinder Boxertriebwerk. Oft wurde nach der Modellbezeichnung 312 P auch noch ein B hinzugefügt, um auf den Motorentyp hinzuweisen. Diese Version der Modellbezeichnung wurde von Ferrari jedoch niemals offiziell bestätigt. Der Wagen hieß schlicht: 1971 312 P. Das Modell verfügte nicht nur über ein neues Triebwerk sondern auch über einige neue Details bezüglich des Fahrgestells. So war dieses aus Aluminiumplatten gefertigt, um kleinere Rohrdurchmesser zu erzielen, was einen weiteren Schritt in Richtung Monocoque darstellte.