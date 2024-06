DER FERRARI ROMA SPIDER GEWINNT DEN RED DOT 2024: BEST OF THE BEST AWARD

In den letzten zehn Jahren hat Ferrari 29 Red Dot Awards gewonnen: Kein anderer Hersteller hat seit der Einführung des Preises im Jahr 1955 ein vergleichbares Ergebnis erzielt. Seit 2015 hat die Jury nicht weniger als 10 Red Dot: Best of the Best -Preise an ebenso zahlreiche Modelle aus Maranello vergeben: den FXX-K, den 488 GTB, den J50, den Portofino, den Monza SP1, den SF90 Stradale, den Daytona SP3, den Purosangue und den Ferrari Vision Gran Turismo. Dieses Jahr war der Ferrari Roma Spider an der Reihe, für sein Design gewürdigt zu werden.

Die Auszeichnungen unterstreichen einmal mehr die außergewöhnliche Arbeit des von Flavio Manzoni geleiteten Ferrari Centro Stile, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, außergewöhnliche Modelle zu kreieren, die in der legendären Geschichte der Marke aus Maranello verwurzelt und dennoch in der Lage sind, neue formale Designsprachen zu diktieren und innovativ zu sein, ohne dabei jemals die Symbiose zwischen Form und Funktion aus den Augen zu verlieren, die den Grundstein der DNA von Ferrari bildet.

FERRARI ROMA SPIDER

Der Ferrari Roma Spider, ein eleganter 2+ Spider mit Front-Mittelmotor und mit innovativem versenkbarem Stoffverdeck aus Maranello, führt diese Lösung 54 Jahre nach dem 365 GTS4, dem letzten Mittelmotorfahrzeug von Ferrari mit Stoffverdeck, wieder in die Produktpalette des Cavallino Rampante ein. Das moderne, aus fünf Schichten bestehende Verdeck, das sich individuell gestalten lässt, bietet die gleiche Schalldämmung wie ein versenkbares Hardtop und lässt sich in 13,5 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h versenken. Der Komfort der Insassen wird durch ein neuentwickeltes, patentiertes Windabweisersystem gewährleistet, das in die Rücksitzlehne integriert ist. Dank seines V8-Motors mit Doppelturboaufladung und 620 PS, des klassenbesten Leistungsgewichts, der Einführung des 8-Gang-DCT-Getriebes und der Übernahme der Fahrdynamiksysteme des Ferrari Roma stellt der Ferrari Roma Spider eine einzigartige Mischung aus zeitloser Klasse, Fahrspaß, Komfort und Leistung dar.