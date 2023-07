Spielberg 2023: Ferraris Leidenschaft mit Spaß und Adrenalin auf der Rennstrecke

Während der zwei Tage wurden nicht weniger als 158 Testfahrten durchgeführt, 80 Fahrer und 349 Teilnehmer versammelten sich im Auditorium: eine außergewöhnliche Zahl für ein Ereignis,das man nicht verpassen sollte, mit Konferenzen, Besprechungen, Fahrzeugüberprüfungen und der Ausstellung der ikonischen Modelle wie dem Daytona SP3, dem 296 GTB, dem SF90 Stradale, dem Roma und dem neuesten Modell, dem Purosangue.

Ferraristi hatten die Möglichkeit, die Welt des Cavallino Rampante zu betreten und neue Funktionen, versteckte Aspekte und Kuriositäten zu entdecken, die direkt aus dem Werk des Herstellers aus Maranello enthüllt wurden.

Ein inklusives Programm, bei dem die wirklichen Protagonisten die Mitglieder der Gemeinschaft sind, die auch an den Rennaktivitäten teilnehmen, vom Spaziergang durch die Startaufstellung über die Besichtigung des Fahrerlagers und der Werkstätten bis hin zum aufregendsten und von allen Anwesenden am meisten erwarteten Moment: der Ferrari-Parade, bei der nicht weniger als 80 Autos leidenschaftlicher Kunden direkt in der Startaufstellung standen und wie echte Fahrer ihre Runden auf der Strecke drehten.

Es war ein Samstag voller einzigartiger Emotionen, die bei einem exklusiven Abendessen im Ferrari-Stil geteilt und erzählt wurden, das einen erstaunlichen Tag an einem der besten und kultigsten Orte der Region abschloss.

Der nächste Termin, die dritte Etappe von Passione Ferrari, findet am Wochenende des 15. und 16. Juli auf der Portugiesische Rennstrecke Estoril statt.

Sollten Sie am Kalender oder detaillierten Informationen zu allen Etappen der Passione Ferrari 2023 interessiert sein, dann halten Sie sich einfach unter Ferrari.com auf dem Laufenden oder wenden sich an Ihren Ferrari-Händler, um herauszufinden, wie Sie unserer Community beitreten können.