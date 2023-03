2023 hat gerade erst begonnen und die Motoren laufen bereits warm für die neue Saison der Ferrari Driving Activities.

Die Ferrari Driving Experiences sind darauf ausgelegt, die Bedürfnisse aller Ferraristi zu erfüllen; Auch dieses Jahr bieten sie wieder die perfekte Synthese aus Adrenalin, Leidenschaft und extremem Luxus.

Für Besitzer des 488 Challenge und des 488 Challenge Evo ist die Passione Ferrari Club Challenge das perfekte, rennstrecken-exklusive Erlebnis. Dabei handelt es sich um weit mehr als einen traditionellen Wettbewerb. Vielmehr ermöglicht dieses Programm den Fahrern, mit dem Blick auf die Rundenzeit ihre persönliche Bestzeit zu messen und zu übertreffen. In diesem Jahr haben Sie die Möglichkeit, auf sechs legendären Rennstrecken Ihre Fähigkeiten am Steuer eines Ferrari Challenge zu testen: Valencia, Misano, Spielberg, Estoril, Spa-Francochamps und das Finali Mondiali in Mugello.

Vom 21. bis 26. Februar findet die Club Challenge im Lapland Ice Driving statt, einem 1.200 Hektar großen zugefrorenen See im schwedischen Lappland, auf dem 14 der legendärsten Rennstrecken der F1 nachgebildet sind.

Dann folgt Passione Ferrari – das offizielle Programm der Rennstrecken-Events für Ferrari-Besitzer, ist die perfekte Gelegenheit, ein exklusives Fahrerlebnis auf den schönsten Rennstrecken am Steuer Ihres Ferrari zu genießen. Machen Sie sich bereit, an zwei Tagen mit kostenlosen Sessions die freundliche Atmosphäre des Rennsports im aufregenden Rahmen der Ferrari Challenge zu genießen, der berühmtesten der Ferrari-Markenmeisterschaften, in der Passione Ferrari-Events stattfinden

Für Liebhaber unvergesslicher Abenteuer in einer Welt der Exklusivität und des Luxus bietet Ferrari die Ferrari Tour an: eine Reihe von Fahrveranstaltungen, die die Freiheit der Straße mit dem Nervenkitzel der Rennstrecke verbinden und es Ferraristi ermöglichen, einzigartige Momente an wunderschönen Orten zu teilen oder ihren Sportsgeist auf einigen der berühmtesten Straßen Europas auszuleben: Süditalien, die Côte d'Azur, das fantastische Sardinien, die französischen Dolomiten, das Douro-Tal in Portugal und die Toskana.

Ferrari Driving Activities sind die perfekte Gelegenheit, um die Welt von Ferrari umfassend zu erleben – dank eines Kalenders voller unvergesslicher Events, ideal, um ihre Leidenschaft mit gleichgesinnten Enthusiasten zu teilen und in das Herz der Community einzutauchen.

Alle vorgestellten Aktivitäten sind in Europa verfügbar und nur über die offiziellen europäischen Ferrari-Händler zugänglich.

Kontaktieren Sie Ihren Vertragshändler