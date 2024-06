Passione Ferrari Club Challenge: Adrenalin und Spass auf der mythischen Spa-Strecke von Francorchamps

Highlight dieser herrlichen Rennstrecke mit höchst anspruchsvollen technischen Stellen, schnellen Kurven und kurzen Geraden ist die legendäre „Eau Rouge“-Schikane . Zudem ist sie mit ihren 7 km purem Adrenalin die längste in der F1-Weltmeisterschaft: Eigenschaften, die ihr den offiziellen Status „schönste Rennstrecke der Welt“ verleihen.

Für die glücklichen teilnehmenden Ferraristi eine unverzichtbare Gelegenheit, sich hinter das Steuer ihres Ferrari 488 Challenge und 488 Challenge EVO zu setzen: Starke Emotionen von authentischen Fahrern, kombiniert mit echtem Zeitfahrwettbewerb, viel Spaß und anderen Unterhaltungsaktivitäten in Ferrari Rosso.

All dies unter der Aufsicht sowie mit Unterstützung und Instruktion der vom Cavallino Rampante zur Verfügung gestellten Experten.

Die Community reagierte auf dieses Ereignis mit außergewöhnlichen Zahlen: 20 Teams, 57 Autos und 74 Fahrer, inklusive Testfahrten und Last-Minute-Challenges.

Die Ferrari-Enthusiasten sorgten für zwei wirklich spannende Tage, sowohl auf der Rennstrecke als auch in den vielen Freizeitmomenten, die im Rahmen der Passione Ferrari Club Challenge-Hospitality organisiert wurden.

Wichtige Gelegenheiten, den Teamgeist zu festigen und die einzigartigen Erlebnisse zu teilen, die nur das Unternehmen aus Maranello bieten kann.

Nach der Etappe in Spa findet der nächste Saisonlauf am 12. und 13. Oktober in Deutschland auf dem Hockenheimring statt.

Alle weiteren Etappen sowie Einblicke und sonstige Veranstaltungen der Passione Ferrari Club Challenge 2023 finden Sie auf unserer Website Ferrari.com