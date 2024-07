FERRARI PRÄSENTIERT ZWEI NEUE GARANTIEVERLÄNGERUNGSPROGRAMME, WARRANTY EXTENSION HYBRID UND POWER HYBRID

Die neuen erweiterten Garantieleistungen sind für die Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV) von Ferrari bestimmt

Ferrari bietet als erster Hersteller den planmäßigem Austausch der Hochvoltbatterie (HVB) nach 8 und 16 Jahren

Die beiden neuen Dienstleistungen erweitern das in seiner Klasse führende Angebot an After-Sales-Programmen von Ferrari

Maranello, 1. Juli 2024 - Ferrari führt zwei neue Garantieleistungen ein, die sich an die Besitzer des SF90 Stradale, SF90 Spider, SF90 XX Stradale, SF90 XX Spider, 296 GTB und 296 GTS richten und eine Premiere für die Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) des Unternehmens darstellen.

Die beiden Programme mit den Bezeichnungen Warranty Extension Hybrid und Power Hybrid richten sich an all jene, die die Fahrleistungen und die Exzellenz ihrer Hybrid-Sportwagen von Ferrari auf Dauer erhalten möchten. Die Leistungen können in Paketen erworben werden, die für zwei bis vier Jahre verlängerbar sind, und können beim Ferrari Vertragspartner aktiviert werden, unabhängig vom Baujahr des Fahrzeugs. Auch Fahrzeuge, die nicht mehr unter die Werksgarantie fallen, die die ersten drei Jahre des Fahrzeuglebens abdeckt, können nach einer technischen Inspektion durch den Ferrari Vertragspartner in die Programme aufgenommen werden.

Besitzer eines PHEV von Ferrari profitieren bereits von einer fünfjährigen Garantie auf die Hybridkomponenten. Wenn sie sich für das Warranty Extension Hybrid Programm entscheiden, erhalten sie nicht nur eine umfassende Garantieverlängerung ab Werk, die das gesamte Fahrzeug abdeckt, sondern Ferrari tauscht auch die Hochvoltbatterie (HVB) ohne zusätzliche Kosten bis zum achten Jahr der Garantieverlängerung aus.

Mit dem neuen Power Hybrid Programm können Kunden die Werksgarantie für alle wichtigen Komponenten des Antriebsstrangs einschließlich des Hybridsystems vom achten auf das sechzehnte Jahr verlängern und die Hochvoltbatterie (HVB) nach 16 Jahren ohne Zusatzkosten austauschen.

Beide Programme garantieren den Kunden, dass im Falle zukünftiger Entwicklungen in der Batterietechnologie die Ersatz-HVB eine neue, hochmoderne Komponente sein wird, die die gleiche Leistung wie die ursprüngliche gewährleistet.

Wie die anderen erweiterten Garantieprogramme von Ferrari gehen auch die Warranty Extension Hybrid und Power Hybrid auf jeden späteren Besitzer über.

Die Einführung dieser beiden einzigartigen Dienstleistungen bestätigt das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket zu bieten, und unterstreicht seine Führungsrolle im Bereich der Kundendienstleistungen.