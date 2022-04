Erste Etappe in Portimão für den Passione Ferrari Club Challenge

Nach der besonderen Etappe von Ende Februar im Driving Centre Lapland Ice Driving, weiht Passione Ferrari Club Challenge offiziell die Saison 2022 in Portimão auf einer der besten und modernsten Rennstrecken der Welt ein.

Zahlreiche Teilnehmer aus ganz Europa treffen sich an der portugiesischen Südküste, um ihre Fahrkünste am Steuer ihrer Ferrari 488 Challenge und 488 Challenge EVO unter Beweis zu stellen und die Stoppuhr heiß laufen zu lassen, um die beste Rundenzeit zu erzielen.

Ein adrenalingeladener Tag auf der Rennstrecke, an dem die 36 Fahrer nicht nur Spaß hatten und ihre Fahrleistungen verbessern konnten, sondern auch etwas über die lokalen Traditionen lernten, dank eines privaten Malkurses für „Azulejos“, die charakteristischen Zierkacheln der portugiesischen Architektur.

Nach der Etappe in Portimão wird der Passione Ferrari Club Challenge am 12. Mai in Frankreich auf der Rennstrecke Paul Ricard in Le Castellet in die zweite Runde der Saison antreten.



