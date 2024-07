Die Präsentation der Tour und der Empfang fanden vor dem Ferrari-Werk in Maranello statt, im Ristorante Cavallino, das sich in den Originalräumen der ersten von Enzo Ferrari eingerichteten Firmenkantine befindet – ein symbolischer Ort für das Unternehmen aus Maranello, der vom Geist und den Werten des Cavallino Rampante beseelt ist.

Zu den Etappen dieser einzigartigen Tour gehörten Stopps an den exklusivsten Orten von Forte dei Marmi, dessen Meer und Strände zu den berühmtesten der Region zählen. Doch auch landschaftlich reizvolle Abschnitte auf Landstraßen oder unvergessliche Zwischenstopps wie der Besuch der Marmorsteinbrüche von Carrara durften nicht fehlen: In den Apuanischen Alpen gelegen, waren diese jahrhundertelang das Symbol für den Abbau des berühmten weißen Marmors, der Künstler auf der ganzen Welt inspiriert hat.

Am dritten und letzten Tag konnten die Ferrariste die Ruhe und den Frieden von Paradis Agricole genießen, eine Oase inmitten der Natur.

In diesem bezaubernden und auf Nachhaltigkeit ausgelegten typisch toskanischen Bauernhof konnten sie den großflächigen Olivenanbau bestaunen, aus dessen Ernte ein hervorragendes lokales Olivenöl entsteht. Bei einer Verkostung wurden neben dem Öl auch weitere beliebte Produkte des Unternehmens angeboten.

Die nächste Etappe der Ferrari Tour ist für den 7. bis 9. Juni geplant und findet in den französischen Alpen . statt: Die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Steuer ihrer Ferraris die höchstgelegene Straße Europas befahren und die majestätische Schönheit der imposanten Felsformationen, Bergtäler und verwunschenen Seen bewundern können.

Entdecken Sie die Events im Detail und kontaktieren Sie Ihren offiziellen Ferrari-Händler um Teil unserer Community zu werden und wahre Glücksgefühle sowie einzigartige Abenteuer am Steuer Ihres Ferrari zu erleben.