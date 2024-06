Ferrari Tour Toskana: eine exklusive Route durch herrliche Landschaften voller Kunstschätze

In der Tat hatten am Wochenende vom 22.-24. September 50 Ferraristi das Glück, auf den Straßen einer bezaubernden Region zu fahren, die mittelalterliche Burgen, grüne Weinberge, üppige Olivenhaine und atemberaubende Landschaften zu bieten hat. Eine nicht zu versäumende und exklusive Gelegenheit, die nur den in der Community registrierten Ferraristi vorbehalten war, die an Bord ihrer Fahrzeuge in die Kultur und die Natur eintauchen konnten und dank Ferrari Zugang zu ausgesuchten Orten und exquisiten, eigens für dieses Event organisierten Veranstaltungen bekamen.

Die Teilnehmer wurden im Herzen der Maremma willkommen geheißen und erlebten drei faszinierende Tage: vom Nervenkitzel am Steuer ihres Ferraris auf eindrucksvollen Strecken bis hin zu den kulinarischen Etappen auf höchstem Niveau, bei denen sie die authentische Qualität lokaler Weine und Produkte der typisch toskanischen Küche genießen und bezaubernde Orte voller Geschichte und Kultur besuchen konnten.

Diese Ferrari-Tour hat in der Toskana wirklich außergewöhnliche Ziele angesteuert: Villa La Massa, ein herrliches Landgut aus dem 13. Jahrhundert, das drei Tage lang die Herberge des Cavallino Rampante war; das mittelalterliche Dorf Monteriggioni mit seinen antiken Traditionen; der Weinkeller des Castello di Fonterutoli in Castellina in Chianti, wo alle einen Blick auf die Geheimnisse der Weinherstellung werfen konnten; Pieve Aldina, inmitten steinerner Bauernhäuser, dichter Wälder, anmutiger romanischer Pfarrkirchen, stimmungsvoller Renaissance-Villen und imposanter Burgen aus Stein; der neoklassizistische Palazzo Borghese, ein verstecktes Juwel in der Stadtmitte von Florenz; und abschließend die charakteristische Ortschaft Borgo di Casanova, Sitz von Laqua Vineyard, für einen kulinarischen Zwischenstopp der Extraklasse.

Für die immer stärker zusammenrückende Ferrari-Community gab es viele vergnügliche und gesellige Momente sowie Gelegenheiten für einen Plausch, und jede Etappe der Tour festigt die immer enger werdenden Beziehungen zwischen ihnen und der Marke aus Maranello.

Eine einzigartige Beziehung, die zu einer großen Beteiligung an allen Etappen dieser Ferrari-Tour 2023 geführt hat, die vor Emotionen, Geschichte, Kultur, Leidenschaft und Spaß nur so strotzte!

Eine Tour, die im Mai in Apulien begann und nach mehreren Stationen in Europa mit dieser spektakulären Etappe in der Toskana endete. Ein Ereignis, das auch eine letzte Überraschung bereithielt: die Verleihung des Nachhaltigkeitszertifikats nach ISO 20121 durch die Zertifizierungsstelle TÜV NORD Italia an Matthias Prange, den Marketingleiter für Europa und Afrika. Eine wichtige Anerkennung für die Ferrari-Tour 2023 und die gesamte Entourage des Cavallino Rampante, die großen Wert auf nachhaltige Entwicklung und Beachtung von Umweltaspekten legt.

Wenn Sie alle Einzelheiten über die Veranstaltungen der kürzlich abgeschlossenen Ferrari-Tour erfahren möchten, besuchen Sie den entsprechenden Abschnitt auf Ferrari.com. Wenn Sie die Daten für das Jahr 2024 erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren offiziellen Ferrari-Händler. So können Sie Teil unserer Community werden, an den Veranstaltungen des Cavallino Rampante teilnehmen und viele einzigartige Emotionen am Steuer Ihres Ferrari erleben.