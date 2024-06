FERRARI TOUR SIZILIEN: EINE REISE ZU DEN WUNDERN EINER INSEL

Drei Tage dauerte die Tour für die teilnehmenden Ferraristi aus ganz Europa am Steuer ihrer Ferrari – von atemberaubenden Landschaften über Traumstrände bis hin zu exklusiven Locations, an denen sie die reichhaltige und exquisite lokale Küche probieren durften.

Ausgehend vom Terreforti Luxury Village, elegante Oase der Entspannung in Agrigent, wurden folgende Etappen zurückgelegt: Weingut Planeta Ulmo inmitten von Hügeln mit Olivenhainen und Weingärten; Villa Igea in Palermo, umrahmt von den Düften der lokalen Küche und der Meeresküste; Marsala und Favignana: Besichtigung der Windmühlen, Erkundung der eindrucksvollen Architektur der Umgebung und ihrer Geschichte sowie Verkostung raffinierter Gerichte – eine Freude für selbst die anspruchsvollsten Gaumen; als letzte Etappe schließlich Castello Lanza Branciforte in Trabia, eine majestätische Festung aus dem 14. Jahrhundert, die über dem Tyrrhenischen Meer thront und einen umwerfenden Blick auf die gesamte Gegend bietet.

Würdiger Abschluss eines großartigen Erlebnisses voll von Geschichte, Entdeckungen und Leidenschaft, die man mit anderen teilen und im Cockpit des eigenen Ferrari hautnah erleben durfte.

Die erste Etappe bildete nur den Auftakt eines prall gefüllten Kalenders mit Tour-Events in ganz Europa, mit exklusiven Orten und Plätzen – von Kroatien und Italien über Frankreich bis hin zu Spanien.

Entdecken Sie die Events im Detail und kontaktieren Sie Ihren offiziellen Ferrari-Händler, um Teil unserer Community zu werden und wahre Glücksgefühle sowie einzigartige Abenteuer am Steuer Ihres Ferrari zu erleben.