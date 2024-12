Ferrari Tour Mallorca: Eine Reise zwischen Meer und eindrucksvollen Locations

So hat die größte Balearen-Insel für eine Flotte von 17 Ferraris ihre Pforten geöffnet, die bereit waren, die verborgenen Perlen eines der faszinierendsten Ziele im Mittelmeer zu entdecken: Neue Fahrstrecken und der exklusive Zugang zu den eindrucksvollsten Locations fungierten als Kulisse dieser beispiellosen Reise.

Eine Reise, die bereits am Freitag bestmöglich begann. Treffpunkt war nämlich das Four Seasons Resort, hoch über den atemberaubenden Klippen von Formentor, wo die glücklichen teilnehmenden Ferraristi die traditionelle lokale Küche inmitten der Schönheiten des Küstenparadieses Mallorca probieren durften.

Und gleich danach der Besuch im Studio Ratowsky im Herzen des malerischen Dorfes Jornets, gefolgt vom raffinierten Dinner im Restaurant Beni Axir im Hotel Es Racó d’Artà inmitten einer heiteren und ruhigen Atmosphäre.

Der zweite Tag der Ferrari Tour bot die Gelegenheit zu einem besonderen Besuch in der Casa Eva, die ihren Namen dem Gin Eva, einer typischen Spirituose der Gegend, gegeben hat. Er wird an diesem Ort mit familiärem Touch produziert, wo man sich zu Hause fühlen und seinen Gaumen verwöhnen kann. Der Abend stand hingegen im Zeichen einer Verschmelzung aus Luxus und landschaftlicher Schönheit an der Playa de Muro in Numa Beach, einem zauberhaften Ort, der sich an die berühmte Küste von Mallorca schmiegt.

Überraschungen gab es für die glückliche Ferrari Community auch am Sonntag, dank einer faszinierenden Panoramafahrt mit Meerblick in ihren Fahrzeugen und dem UM Beach House Portals in Calvià: Im südwestlichen Teil Mallorcas im prestigeträchtigen Puerto Portals gelegen, ist das UM Beach House Portals das perfekte Reiseziel, um einmal einen Gang zurückzuschalten und sich eine Auszeit von der Alltagsroutine zu gönnen.

Der ideale Ort, um zu entspannen und in der mediterranen Sonne zu dösen.

Eine außerordentliche Reise im Zeichen von Entspannung, Vergnügen und Emotionen, die die Natur uns zu schenken vermag.

Die nächste Etappe der Ferrari Tour findet in Italien statt, um die Emilia Romagna, die Heimatregion des Unternehmens aus Maranello – Wiege der italienischen Kultur der Sportwagen und einer reichhaltigen kulinarischen Tradition – zu entdecken.

Alle Informationen zu den Events, Details, Wissenswertes sowie die Etappen der jeweiligen Ferrari Tour werden ständig auf unserer offiziellen Website www.ferrari.com, aktualisiert. Wenn Sie Teil unserer Community werden möchten, können Sie sich jederzeit direkt an Ihren offiziellen Ferrari-Händler wenden: Ergreifen Sie die Chance, einzigartige Erfahrungen am Steuer Ihres Ferrari an bezaubernden Orten zu machen.