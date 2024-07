Ferrari Tour Französische Alpen: Am Steuer Inmitten Der Majestätischen Natur

Nach der Spezialetappe in Forte dei Marmi, dritte Ausgabe der Women’s Edition, ist die Ferrari Tour in den zauberhaften Landschaften der französischen Alpen, einer märchenhaften Region, einem regelrechten romantischen Gemälde, gestartet.

Die 32 Teilnehmer hatten am Steuer ihrer Ferraris die Gelegenheit zu einer Fahrt auf der höchsten Straße Europas, durch die zerklüfteten Täler und über die Bergpässe, die die Romantiker inspiriert haben, zwischen der Schönheit zauberhafter Seen und imposanter Felsformationen, die durch ihre Erhabenheit beeindrucken.

Diese einzigartige dreitägige Tour hat auf ungewöhnliche Weise begonnen, nämlich in der Seilbahn!

Treffpunkt war der Skyway Monte Bianco, im Restaurant inmitten der majestätischen Alpengipfel: ein Aufstieg zwischen atemberaubenden Panoramen zu einem magischen Ort zwischen Gletschern und verschneiten Gipfeln. Wo mit der Verkostung der lokalen Köstlichkeiten der bestmögliche Auftakt zur ersten Panoramatour erfolgen konnte.

Zahlreiche Etappen warteten auch an den nächsten Tagen, an denen die glücklichen Ferraristi zwischen den Fahrten typische Gerichte an Orten mit einzigartigem Charme probieren konnten. Ein Highlight war natürlich der Stopp an den malerischen Ufern des Lac d’Annecy, in der spektakulären Kulisse imposanter Berge mit überwältigender Atmosphäre.

Beeindruckend war auch der Besuch im Refuge du Montenvers, einem Juwel inmitten der Mont Blanc-Gebirgskette, und nicht zuletzt auch die herrliche Kulisse des Mer de Glace, der zu den größten Gletschern Frankreichs zählt: eine kristallklare Eisfläche, die einen Moment lang für authentischen Kontakt mit der Erhabenheit der Natur sorgt, eine Landschaft, die unbezahlbare Emotionen schenkt.

Der nächste Termin ist von 20. - 23. Juni in Barcelona Spezialetappe zur Feier des Großen Preises von Spanien der Formel 1. Die Ferrari Tour wird von der Hauptstadt Kataloniens aus zur Entdeckung der Schönheiten dieser Region entlang einer Route aufbrechen, die bis zur berühmten Rennstrecke in Montmelò führt.

Alle Informationen zu den Events, Details, Wissenswertes sowie die Etappen der jeweiligen Ferrari Tour werden ständig auf unserer offiziellen Website www.ferrari.com, aktualisiert. Wenn Sie Teil unserer Community werden möchten, können Sie sich jederzeit direkt an Ihren offiziellen Ferrari-Händler wenden: Ergreifen Sie die Chance, einzigartige Erfahrungen am Steuer Ihres Ferrari an bezaubernden Orten zu machen.