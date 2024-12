Ferrari Tour Emilia-Romagna: zwischen Tradition und Innovation

Natürlich musste die Tour in Maranello starten, inmitten grüner Weinberge, legendärer Autos und dem typischen Ferrari-Rot: Hier atmet man die Geschichte des Cavallino Rampante und kann die Geheimnisse rund um die international bekannte Motorsportikone entdecken.

Ergänzt wurden die durch das Unternehmen aus Maranello hervorgerufenen Emotionen durch ein intensives Programm, mit Touren durch die Natur und exklusiven Stopps an Orten voller Geschichte und Faszination. Dazu gehörten: eine private Führung durch die Collezione Maramotti in Reggio Emilia, einer zukunftsweisenden Kultureinrichtung für zeitgenössische Kunst; der Eintritt in die Rocchetta Mattei im toskanisch-emilianischen Apennin, ein wahres architektonisches Meisterwerk des 19. Jahrhunderts; der Besuch der historischen Manteco-Fabrik in Prato, die 1943 gegründet wurde und zu den besten italienischen Textilunternehmen zählt.

Natürlich durften auch kulinarische Stopps nicht fehlen, um die besten Köstlichkeiten dieser an typischen Lebensmitteln und legendären Gerichten so reichen Gegend zu genießen.

Kurzum, bei dieser dreitägigen Ferrari-Tour, die zum ersten Mal in der Emilia-Romagna stattfand, fehlte es an nichts!

Für die Fans des Cavallino Rampante war es eine einzigartige Erfahrung: Die Route bot exklusive Erlebnisse und Besuche an Orten, an denen sie die Werte und den Zusammenhalt der Ferrari-Community in vollen Zügen genießen konnten.

Eine bedeutende letzte Etappe zum Abschluss einer aufregenden Ferrari-Tour-Saison mit atemberaubenden, bis ins letzte Detail geplanten Strecken, die die Kunden auf eine Entdeckungsreise durch einige der beeindruckendsten Orte Europas führten. Mit faszinierenden Zielen abseits der ausgetretenen Pfade, neuen Routen und neuen Freundschaften.

Wir freuen uns auf die Saison 2025!