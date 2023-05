FERRARI PUROSANGUE UND DAS FERRARI DESIGNZENTRUM TRIUMPHIEREN BEIM CAR DESIGN AWARD 2023

Doppelter Triumph für Ferrari beim Car Design Award 2023: Während der Ferrari Purosangue die Auszeichnung in der Kategorie Serienmodelle erhält, gewinnt das Designzentrum Ferrari Centro Stile den Preis für die beste Marken-Designsprache. Die Preisverleihung fand gestern im Rahmen der Mailänder Designwoche im ADI Designmuseum statt.

Bereits 1984 rief das italienische Fachmagazin „Auto & Design“ die Car Design Awards erstmals ins Leben. Die Preise etablierten sich schnell als „Oscars des Automobildesigns“, zumal eine Jury aus elf Fachjournalisten führender internationaler Automobilpublikationen, darunter „Auto & Design“, hinter dem Wettbewerb steht. Den Car Design Award erhalten in drei Kategorien Marken und Modelle, die einen wesentlichen Beitrag zur Evolution des Automobildesigns leisten.

Die Auszeichnung des Ferrari Purosangue in der Kategorie Serienmodelle begründet die Jury so: „Außergewöhnliche Proportionen lassen das Auto kompakter erscheinen, als es tatsächlich ist. Dank eines ausgeklügelten und ästhetisch ansprechenden Türsystems sind Zugänglichkeit, Platzangebot und Komfort führend in dieser Fahrzeugkategorie. Der Purosangue ist unverkennbar ein Ferrari – und hebt sich von allen anderen High-End-Modellen ähnlicher Größe ab.“

Neben dem Ferrari Purosangue ist auch das Ferrari Designzentrum beim Car Design Award 2023 erfolgreich: Das Team des Ferrari Centro Stile unter der Leitung von Chefdesigner Flavio Manzoni gewinnt in diesem Jahr die Kategorie Marken-Designsprache. Diese Auszeichnung würdigt die Arbeit des Designteams, das nach Meinung der Jury über die gesamte Produktpalette die beste Konsistenz und Transversalität in der Formensprache einer Marke liefert.

Ferrari Chefdesigner Flavio Manzoni erklärt: „Die internationale Bedeutung der Auszeichnung, die das Ferrari Centro Stile heute erhält, ermutigt uns, unaufhörlich weiter nach neuen kreativen Reizen zu suchen, die die Leidenschaft jedes Teammitglieds beflügeln.“





FERRARI PUROSANGUE

Der vor wenigen Monaten präsentierte Ferrari Purosangue schafft ein vollkommen neues Marktsegment und erschließt dem Cavallino Rampante neue Horizonte. Dank seiner hochmodernen Architektur vereint er harmonisch höchste Ansprüche an Vielseitigkeit und Komfort mit dem Fahrspaß, der seit Jahrzehnten markenprägend für Ferrari ist. Das „Vollblut“, wie der Purosangue übersetzt heißt, hebt sich mit seinem schnittigen, athletischen Äußeren deutlich von anderen viertürigen Viersitzern auf dem Markt ab. Der Purosangue ist dabei zugleich ein überaus schnelles, agiles Modell – und der erste viersitzige Viertürer in der Firmengeschichte, der allen Passagieren ein Optimum an verwöhnendem Komfort garantiert.