FERRARI KÜNDIGT NEUE REIFEN FÜR DEN SUPERSPORTWAGEN ENZO FERRARI AN

Die Entwicklungstests eines völlig neuen, in Zusammenarbeit mit Pirelli entwickelten Reifens für den Enzo Ferrari 2002 wurden heute abgeschlossen.

Ferrari hat außerdem offiziell die Verwendung neuer Versionen der bereits von Pirelli angebotenen Aftermarket-Reifen für den F40 und F50 genehmigt

Ferrari setzt die Entwicklung eines speziellen Pirelli-Reifens für den GTO mit dem Ziel fort, Reifen mit modernen Mischungen für alle seine Supersportwagenmodelle anzubieten

Die Tests des neuen Pirelli P Zero Corsa System Reifens, der speziell für den Enzo Ferrari entwickelt wurde, wurden auf der Rennstrecke von Fiorano abgeschlossen. Während der neue Reifen in Bezug auf Größe und Querschnittsverhältnis dem Original treu bleibt, verwendet er modernste Materialien, Mixtur und Technologien, um ein Grip-, Leistungs- und Sicherheitsniveau zu bieten, das dem eines modernen Reifens entspricht. Der P Zero Corsa System-Reifen ist für den Enzo Ferrari in den Originalgrößen 245/35 R19 (vorne) und 345/35 R19 (hinten) erhältlich und verfügt über zwei verschiedene laufrichtungsgebundene und asymmetrische Profildesigns, die Aquaplaning entgegenwirken.

Ferrari hat außerdem die offizielle Freigabe für die Verwendung der P Zero und P Zero Corsa System Reifen der Collezione Reihe erteilt, die Pirelli bereits als Nachrüstprodukte für den F40 und F50 anbietet. Bei seiner Markteinführung 1987 war der F40 das erste Hochleistungsfahrzeug, das mit dem neuen Pirelli P Zero-Reifen ausgestattet wurde. Pirelli hat nun eine aktualisierte Version in den Originalgrößen 245/40 R17 (vorne) und 335/35 R17 (hinten) auf den Markt gebracht, die so modifiziert wurde, dass sie den Originalschriftzügen auf den Reifenwänden entspricht.

Die P Zero Corsa System-Reifen der Collezione-Reihe für den Ferrari F50 von 1995 in den Größen 245/35 R18 (vorne) und 335/30 R18 (hinten) wurden ebenfalls in Fiorano getestet, um sicherzustellen, dass sie die Leistungen der Originalreifen in Bezug auf Fahreigenschaften und Fahrgefühl respektieren.

Derzeit wird der Reifen für den GTO von 1984 entwickelt, dem Ferrari vom 1. bis 4. Oktober eine "Legacy Tour" widmet, die die Fahrzeuge von den italienischen Dolomiten nach Maranello führen wird. Der Reifen, den Pirelli für den GTO vorbereitet hat, ist ein P7 Cinturato, der ursprünglich auf der Grundlage der seit 1974 in der Rallye-Weltmeisterschaft gesammelten Erfahrungen entwickelt und dann 1976 auf Serien-Sportwagen eingeführt wurde. Der P7 ist der erste moderne Reifen, der ein niedriges Querschnittsverhältnis aufweist, um das Handling zu verbessern. Er wird in den Originalgrößen (225/50 R16 vorne und 265/50 R16 hinten) erhältlich sein und zeichnet sich erneut durch ein zeitgemäßes Design in Kombination mit modernen Materialien und Konstruktionstechnologien aus.

Mit der offiziellen Freigabe der Ersatzreifen für diese vier legendären Supersportwagen unterstreicht Ferrari einmal mehr sein Engagement, den Besitzern der historisch bedeutenden Modelle des Cavallino Rampante die Gewissheit zu geben, dass ihre Fahrzeuge sicher auf den Straßen fahren können.