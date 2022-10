Ein traumhafter Kurzurlaub auf Ibiza mit Ferrari Tour

Die Saison 2022 von Ferrari Tour fand am Wochenende vom 30. September bis zum 2. Oktober ihren perfekten Abschluss in der herrlichen Umgebung der Insel Ibiza.

Bei dieser Tour, die unseren fahrbegeisterten Kundinnen gewidmet war, haben sechsundzwanzig Ferrari-Liebhaberinnen aus ganz Europa an Bord ihrer Ferraris die Straßen der spanischen Insel zwischen bezaubernden Stränden und atemberaubenden Landschaften erkundet.

Nicht nur jede Menge Fahrspaß auf kurvigen Straßen, sondern auch entdeckenswerte Orte, gemeinsame Momente und landestypische Erlebnisse waren die Zutaten dieser Ferrari Tour Women's Edition: ein bis ins kleinste Detail durchdachtes Event, um der weiblichen Ferrari-Community drei unvergessliche Tage zu bieten, in denen sie ihre Fahrleidenschaft in vollen Zügen ausleben konnte. Aber es gab nicht nur Emotionen am Steuer für unsere Ferrariste. Denn es wurden auch Aktivitäten geboten, die es ihnen ermöglichten, die lokale Kultur und Küche kennen zu lernen und ganz in den spontanen Geist einzutauchen, der Ibiza seit jeher auszeichnet.

Gemeinschaft, starke Emotionen und Fahrleidenschaft: das sind die Schlüsselwörter, die den Teilnehmerinnen dieser Ausgabe der Ferrari Tour noch lange in Erinnerung bleiben werden.

