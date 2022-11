Die letzte Herausforderung der Passione Ferrari Club Challenge fand in Imola statt

Anlässlich der Finali Mondiali, der Abschlussveranstaltung der Corse Clienti, die in diesem Jahr im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola abgehalten wurden, ging auch die diesjährige Passione Ferrari Club Challenge zu Ende.

Unsere Fahrer trafen sich auf der Rennstrecke der Emilia Romagna zum letzten Rennen der Saison, das mit der Ehrung der besten Talente des Jahres 2022 seinen perfekten Abschluss fand.

Auf der abendlichen Bühne tummelten sich zahlreiche Preisträger, darunter Lorenzo Innocenti (Rossocorsa), der als „Club Challenge fastest member“ ausgezeichnet wurde, und Martin Havas (Scuderia Praha), der den Preis für die „Club Challenge best improvement season 2022“ erhielt.

Neu in diesem Jahr war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Passione Ferrari Club Challenge an Daniele Scabini, den dienstältesten aller Club Challenge Teilnehmer.

Doch damit nicht genug: Angesichts des großen Erfolgs der diesjährigen Club Challenge wurde beschlossen, vor dem Start der neuen Saison 2023 eine Extra-Etappe am 27. und 28. November auf der Rennstrecke von Monteblanco in Spanien zu organisieren, bei der die Fahrer in ihren Ferrari 488 Challenge einen oder zwei Tage auf der Strecke verbringen können.

Wenden Sie sich an Ihren offiziellen Ferrari-Händler, um alle Einzelheiten zu den nächsten Etappen zu erfahren und der Ferrari Community beizutreten.