Die ganze Ferrari-Leidenschaft in Estoril

Am Wochenende des 15. und 16. Juli hatten Ferrari-Enthusiasten das Glück, puren Rennspaß auf den 4.182 Metern dieser geschichtsträchtigen Strecke zu genießen, auf der auch der Formel-1-Grand-Prix von Portugal stattfand.

Die intensiven zwei Tage voller Aktivität waren ein Erfolg voller Zahlen und Spaß, mit 45 Teilnehmern, 94 durchgeführten Testfahrten, 121 Hospitality-Einladungen und 330 Akkreditierungen im Auditorium: Zwischen Sessions am Steuer, Konferenzen, Briefings und Kontrolluntersuchungen der Fahrzeuge sowie der beispiellosen Präsentation von Ikonen wie dem Daytona SP3, dem 296 GTB, dem SF90 Stradale, dem Roma und dem Purosangue fehlte es an nichts!

Tatsächlich hat Ferrari die Türen seiner Welt geöffnet, Geheimnisse, Kuriositäten und alle Neuigkeiten des Augenblicks enthüllt und die Mitglieder der Community dank eines wirklich integrativen Programms in den Vordergrund gestellt.

Die Stimmen der Protagonisten von Casa Maranello begleiteten die Teilnehmer in allen Momenten dieses einzigartigen Erlebnisses und bei allen Rennaktivitäten, einschließlich des Grid Walk, der Paddock & Garage Tour sowie der mit Spannung erwarteten und aufregenden Ferrari-Parade: Wie echte Fahrer trafen sich die glücklichen Ferraristi an Bord der 36 teilnehmenden Fahrzeuge direkt in der Startaufstellung, um den ganzen Nervenkitzel der Strecke zu erleben.

Unauslöschliche Emotionen, abgerundet mit dem exklusiven Ferrari-Dinner an einem der repräsentativsten Orte der Region: ein Moment voller Spaß und Entspannung und eine Gelegenheit, unvergessliche Tage zu teilen und darüber zu sprechen.

Der nächste Termin der Passione Ferrari findet am Wochenende des 16. und 17. September auf der legendären Rennstrecke Spa-Francorchamps statt.



Sollten Sie am Kalender oder detaillierten Informationen zu allen Etappen der Passione Ferrari 2023 interessiert sein, dann halten Sie sich einfach unter Ferrari.com auf dem Laufenden oder wenden sich an Ihren Ferrari-Händler, um herauszufinden, wie Sie unserer Community beitreten können.