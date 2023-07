4,3 Km Spass und Herausforderungen mit Rundenzeiten in Spielberg

15 Teams, 34 Autos und 42 Fahrer machten diese Etappe einzigartig: eine Mischung aus Adrenalin auf der Strecke und gesundem Wettbewerb, kombiniert mit Spaß und Unterhaltungsaktivitäten für die ganze Gemeinschaft.

Am Steuer ihrer Ferrari 488 Challenge und 488 Challenge EVO wechselten sich die Teilnehmer auf der mehr als 4,3 Kilometer langen Strecke zwischen Trainingsrunden und Herausforderungen an die Stoppuhr ab und setzten ihre Autos zwischen anspruchsvollen Kurven und langen Geraden unter Druck. All dies unter der sicheren Kontrolle der professionellen Piloten, die vom Cavallino Rampante bereitgestellt werden.

So viele Emotionen, die man nur am Steuer eines Ferrari erleben kann.

Für alle Ferrari-Enthusiasten gab es auch viele unterhaltsame Momente im Rahmen der Passione Ferrari Club Challenge Hospitality: einzigartige Gelegenheiten, um den Teamgeist zu festigen, einander zu begegnen und Leidenschaften und viel Spaß zu teilen.

Nach der Etappe in Spielberg findet der vierte Termin der Saison am 12. und 13. Juli in Portugal auf der historischen Rennstrecke von Estoril statt.



Alle weiteren Etappen sowie Einblicke und sonstige Veranstaltungen der Passione Ferrari Club Challenge 2023 finden Sie auf unserer Website Ferrari.com