Der Kunde im Mittelpunkt des kreativen Prozesses

Tailor Made richtet sich an eine begrenzte Anzahl von Käufern, von denen jeder von einem Expertenteam unterstützt wird, das von einem Personal Designer geleitet wird. Dessen Aufgabe ist es, die Einzigartigkeit der Leistungen und die Übereinstimmung mit Tradition und Prestige von Ferrari zu gewährleisten.

Das Programm sieht einen Besuch des Kunden in den Tailor Made-Zentren im Werk in Maranello oder in der Filiale in Shanghai und New York vor: echte Schneiderwerkstätten, in denen man die zu verwendenden Materialien anhand der Muster auswählen und anfassen kann. Während des Treffens interpretiert der Designer die Wünsche des Kunden, unterbreitet ihm verschiedene mögliche Konfigurationen und zeigt ihm in Echtzeit die virtuelle Vorschau seines Autos auf einem Bildschirm.