Dieses Einzelstück war der letzte Ferrari Frontmotor-Sportwagen, der in den 24 Stunden von Le Mans siegte. Der 330 TRI erreichte dies im Jahre 1962 mit dem Amerikaner Phil Hill und dem Belgier Olivier Gendebien am Steuer. Der 330 TRI wurde auf einem modifizierten TR-Fahrgestellt mit längerem Radstand gebaut und hatte Einzelradaufhängung im Heck. Er wurde durch einen V12-Motor mit einer Nockenwelle Typ 330 angetrieben und leistete 390 PS.

Die Form der Karosserie des 330 TR erinnerte an die klassischen Renn-Barchettas der 50er Jahre. Schnell und zuverlässig wurde der Wagen nach dem Sieg in jenem Rennen, für das er gebaut wurde, an Chinettis NART-Team verkauft und wurde von diesem noch in zahlreichen weiteren Wettbewerben gestartet.