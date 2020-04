Der Wagen wurde von der Corse Clienti Abteilung in Maranello in Zusammenarbeit mit Michelotto Automobili entwickelt und verfügt über die neueste Technologie, die mit dem Vorgängermodell, dem 360 GT, bereits äußerst erfolgreich zum Einsatz kam. Im Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt der 360 GTC über eine vollständig andere Aerodynamik: so führten Tests im Windkanal unter anderem zu einer veränderten Position des Heckflügels, was sich positiv auf den Abtrieb auswirkt. Der 360 GTC wiegt 1.100 kg, das vom Reglement vorgeschriebene Mindestgewicht: dies ist dem Einsatz von Verbundmaterial im Bereich der Karosserie zu verdanken. Während die Festigkeit der Originalteile beibehalten werden konnte wurde gleichzeitig das Gewicht des Wagens deutlich verringert