Der traditionelle Start in die Saison begann mit einer Pressekonferenz im Februar des Jahres 1962. Hier wurde eine ganze Palette an neuen Sportrennmodellen mit Heckmotoren vorgestellt. So unter anderem auch der neue 250 GT Berlinetta, der später zum legendären 250 GTO wurde, wobei dieser beinahe unbeachtet blieb. Die Sportmodelle umfassten den 196 SP, der nicht mit einem Dino-Motor ausgestattet war, sondern eher die Hälfte des V12-Triebwerks des 330 besaß, von dem er auch Bohrung und Hub übernahm. Der 196 SP hatte doppelte Frontlüftungsschlitze, die mit den Einsitzern im Jahr 1961 eingeführt worden waren.