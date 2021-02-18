Коллекционные книги в поддержку Centro Dino Ferrari (центр им. Дино Феррари)
Коллекционеры могут приобрести ряд специальных публикаций и изданий, выпущенных ограниченным тиражом и посвященных истории «Гарцующего жеребца», в магазине музея Энцо Феррари в Модене; вы также можете забронировать книги, написав по адресу электронной почты: museo@ferrari.com
Вырученные средства будут переданы ассоциации «Centro Dino Ferrari», которая с 1984 года поддерживает исследования в области нервно-мышечных, нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний и их лечения, выполняемых в центре «Centro Dino Ferrari» - Università degli Studi di Milano – Fondazione IRCCS Ca’ Ospedale Maggiore Policlinico.
Инициатива родилась благодаря идее инженера Пьеро Феррари, почетного президента ассоциации и вице-президента завода в Маранелло, который лично подписал каждый экземпляр. Кроме того, специальный экслибрис удостоверяет происхождение публикации и содержит описание благотворительной деятельности, в рамках которой направляются средства, что делает издание еще более ценным.
ТОМА В ПРОДАЖЕ
200 экземпляров
Una vita per l'Automobile - ограниченная серия
Розничная цена ограниченной серии: 350 евро
Специальное издание, выпущенное по желанию инженера Феррари и упакованное в оригинальную памятную коробку; каждый экземпляр пронумерован.
Книга, изданная в 1998 году организацией «Eredità Enzo Ferrari» в честь столетия со дня рождения Энцо Феррари и десятой годовщины его смерти, содержит около 500 черно-белых фотографий, сделанных самыми известными автомобильными фотографами и хранящихся в самых знаменитых архивах по всему миру.
98 экземпляров
Una Vita Per L’Automobile
Розничная цена специального издания: 80 евро
Книга, изданная в 1998 году организацией «Eredità Enzo Ferrari» в честь столетия со дня рождения Энцо Феррари и десятой годовщины его смерти, содержит около 500 черно-белых фотографий, сделанных самыми известными автомобильными фотографами и хранящихся в самых знаменитых архивах по всему миру: детство, годы, проведенные в качестве гонщика и спортивного директора Alfa Romeo, дебют в роли производителя и эпопея «Гарцующего жеребца» до 1988 года. Комментарий к каждой фотографии — это собственные мысли Энцо Феррари, те самые, которые он каждый день записывал в своем личном дневнике фиолетовыми чернилами.
240 экземпляров
Piloti, che gente… 4-е издание, 1987 год
Розничная цена: 200 евро
В книге изложена история «Гарцующего жеребца» с 1919 года по 80-е годы через пять поколений гонщиков. Издание дополнено множеством фотографий, воспроизводящих изображения, плакаты, оригинальные документы, автографы, чертежи, рекламные объявления. Напечатано 2500 экземпляров.
100 экземпляров
Ежегодник Ferrari за 1989 год
Розничная цена специального издания: 180 евро
Ежегодник Ferrari, посвященный сезону 1989 года — первому году без основателя компании. Волнующий рассказ, событие за событием. Страницы книги содержат описание всего 1989 года, прожитого заводом в Маранелло: от спортивного сезона до серийно выпускаемых автомобилей, от жизни в компании до мероприятий.