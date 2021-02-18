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Коллекционные книги в поддержку Centro Dino Ferrari (центр им. Дино Феррари)


Коллекционеры могут приобрести ряд специальных публикаций и изданий, выпущенных ограниченным тиражом и посвященных истории «Гарцующего жеребца», в магазине музея Энцо Феррари в Модене; вы также можете забронировать книги, написав по адресу электронной почты: museo@ferrari.com

Вырученные средства будут переданы ассоциации «Centro Dino Ferrari», которая с 1984 года поддерживает исследования в области нервно-мышечных, нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний и их лечения, выполняемых в центре «Centro Dino Ferrari» - Università degli Studi di Milano – Fondazione IRCCS Ca’ Ospedale Maggiore Policlinico.

Инициатива родилась благодаря идее инженера Пьеро Феррари, почетного президента ассоциации и вице-президента завода в Маранелло, который лично подписал каждый экземпляр. Кроме того, специальный экслибрис удостоверяет происхождение публикации и содержит описание благотворительной деятельности, в рамках которой направляются средства, что делает издание еще более ценным.

ТОМА В ПРОДАЖЕ

200 экземпляров
Розничная цена ограниченной серии: 350 евро
Специальное издание, выпущенное по желанию инженера Феррари и упакованное в оригинальную памятную коробку; каждый экземпляр пронумерован. Книга, изданная в 1998 году организацией «Eredità Enzo Ferrari» в честь столетия со дня рождения Энцо Феррари и десятой годовщины его смерти, содержит около 500 черно-белых фотографий, сделанных самыми известными автомобильными фотографами и хранящихся в самых знаменитых архивах по всему миру.
98 экземпляров
Розничная цена специального издания: 80 евро
Книга, изданная в 1998 году организацией «Eredità Enzo Ferrari» в честь столетия со дня рождения Энцо Феррари и десятой годовщины его смерти, содержит около 500 черно-белых фотографий, сделанных самыми известными автомобильными фотографами и хранящихся в самых знаменитых архивах по всему миру: детство, годы, проведенные в качестве гонщика и спортивного директора Alfa Romeo, дебют в роли производителя и эпопея «Гарцующего жеребца» до 1988 года. Комментарий к каждой фотографии — это собственные мысли Энцо Феррари, те самые, которые он каждый день записывал в своем личном дневнике фиолетовыми чернилами.
240 экземпляров
Розничная цена: 200 евро
В книге изложена история «Гарцующего жеребца» с 1919 года по 80-е годы через пять поколений гонщиков. Издание дополнено множеством фотографий, воспроизводящих изображения, плакаты, оригинальные документы, автографы, чертежи, рекламные объявления. Напечатано 2500 экземпляров.
100 экземпляров
Розничная цена специального издания: 180 евро
Ежегодник Ferrari, посвященный сезону 1989 года — первому году без основателя компании. Волнующий рассказ, событие за событием. Страницы книги содержат описание всего 1989 года, прожитого заводом в Маранелло: от спортивного сезона до серийно выпускаемых автомобилей, от жизни в компании до мероприятий.