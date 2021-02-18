Коллекционные книги в поддержку Centro Dino Ferrari (центр им. Дино Феррари)

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Una Vita Per L’Automobile

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Книга, изданная в 1998 году организацией «Eredità Enzo Ferrari» в честь столетия со дня рождения Энцо Феррари и десятой годовщины его смерти, содержит около 500 черно-белых фотографий, сделанных самыми известными автомобильными фотографами и хранящихся в самых знаменитых архивах по всему миру: детство, годы, проведенные в качестве гонщика и спортивного директора Alfa Romeo, дебют в роли производителя и эпопея «Гарцующего жеребца» до 1988 года. Комментарий к каждой фотографии — это собственные мысли Энцо Феррари, те самые, которые он каждый день записывал в своем личном дневнике фиолетовыми чернилами.