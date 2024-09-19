Супершины для суперкаров

«Наша компания, - объясняет глава подразделений глобального послепродажного обслуживания и Ferrari Classiche Андреа Модена, - ежедневно сталкивается со спросом на запасные части и оригинальные компоненты. Важность шин как аспекта безопасности автомобиля часто упускается из виду, но особенно для автомобилей ограниченных серий нелегко найти точные технические характеристики и правильное отношение высоты профиля шины к его ширине. Некоторые более современные шины уже доступны на вторичном рынке, но мы решили пойти еще дальше и попросить нашего традиционного поставщика, компанию Pirelli, разработать две новые шины. А пока мы занимались этим, мы попросили их протестировать две имеющиеся у них шины для вторичного рынка, чтобы убедиться, что их характеристики соответствуют нашим строгим стандартам».

Самым первым суперкаром Ferrari был GTO, который стал одним из первых автомобилей, получивших сверхнизкопрофильные шины, которые соответствовали разгону, торможению и сцеплению с дорогой: 225/50 R16 спереди и 255/50 или 265/50 R16 сзади. Новая шина, которую Pirelli подготовила для Ferrari GTO, - это P7 Cinturato. Изначально разработанная для Чемпионата мира по ралли в 1974 году, она была впоследствии выпущена на серийных спортивных автомобилях в 1976 году. Это была первая современная низкопрофильная шина для улучшения управляемости. Pirelli разработала новую модель P7 для Ferrari GTO с более широким размером задней шины (265/50 R16), старинным дизайном и рисунком протектора в сочетании с современными материалами и технологиями изготовления.