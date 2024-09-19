Супершины для суперкаров

«Сила - ничто без контроля» - гласит слоган знаменитой кампании бренда Pirelli 1994 года. Пять слов, которые идеально отражают необходимость оснащения высокопроизводительных автомобилей высокопроизводительными шинами. Это требование становится еще более важным, когда речь идет о флагманских суперкарах из Маранелло - автомобилях, которые в свое время воплотили в себе максимум технологического прогресса и лучшую в своем классе динамику шасси. Именно поэтому Ferrari и Pirelli объединили усилия, чтобы создать сменные шины для четырех самых легендарных суперкаров марки: Ferrari GTO, Ferrari F40, Ferrari Enzo и Ferrari F50.
«Наша компания, - объясняет глава подразделений глобального послепродажного обслуживания и Ferrari Classiche Андреа Модена, - ежедневно сталкивается со спросом на запасные части и оригинальные компоненты. Важность шин как аспекта безопасности автомобиля часто упускается из виду, но особенно для автомобилей ограниченных серий нелегко найти точные технические характеристики и правильное отношение высоты профиля шины к его ширине. Некоторые более современные шины уже доступны на вторичном рынке, но мы решили пойти еще дальше и попросить нашего традиционного поставщика, компанию Pirelli, разработать две новые шины. А пока мы занимались этим, мы попросили их протестировать две имеющиеся у них шины для вторичного рынка, чтобы убедиться, что их характеристики соответствуют нашим строгим стандартам».
Самым первым суперкаром Ferrari был GTO, который стал одним из первых автомобилей, получивших сверхнизкопрофильные шины, которые соответствовали разгону, торможению и сцеплению с дорогой: 225/50 R16 спереди и 255/50 или 265/50 R16 сзади. Новая шина, которую Pirelli подготовила для Ferrari GTO, - это P7 Cinturato. Изначально разработанная для Чемпионата мира по ралли в 1974 году, она была впоследствии выпущена на серийных спортивных автомобилях в 1976 году. Это была первая современная низкопрофильная шина для улучшения управляемости. Pirelli разработала новую модель P7 для Ferrari GTO с более широким размером задней шины (265/50 R16), старинным дизайном и рисунком протектора в сочетании с современными материалами и технологиями изготовления.
Шина для Ferrari F40 1987 года выпуска представляет собой новую версию P Zero из линейки Collezione от Pirelli, которая уже была доступна на вторичном рынке. Теперь Pirelli представила обновленную версию в оригинальных размерах 245/40 R17 (спереди) и 335/35 R17 (сзади), которая была изменена и теперь имеет оригинальную надпись на стенках шины. Аналогичным образом были разработаны новые шины P Zero Corsa System из линейки Collezione от Pirelli в размерах 245/35 R18 (спереди) и 335/30 R18 (сзади) для Ferrari F50 1995 года выпуска.
Шины P Zero Corsa System также были выбраны в качестве основы для специального проекта по разработке шин для Ferrari Enzo 2002 года. Оставаясь верной оригиналу в плане размера и соотношения сторон, новая шина использует самые современные материалы, составы и технологии, для обеспечения современного уровня сцепления, производительности и безопасности. Они предлагаются для Ferrari Enzo в оригинальных размерах 245/35 R19 (спереди) и 345/35 R19 (сзади) и имеют два различно направленных асимметричных рисунка протектора, обеспечивающих отличное сопротивление аквапланированию.
Специальные испытания новых шин были проведены компанией Pirelli во Фьорано, вместе с инженерами Ferrari и главным тест-пилотом Раффаэле де Симоне, на автомобилях, любезно предоставленных известным коллекционером Ferrari. «Цель состояла в том, чтобы каждая шина соответствовала оригинальным характеристикам в плане сцепления с дорогой и ощущений от вождения, - объясняет де Симоне. - Благодаря современным составам, жесткости стенок шины и технологии изготовления было бы легко создать шину, которая обеспечивает отличное сцепление с дорогой при скоростных маневрах на сухом покрытии, но не обеспечивает баланс и улучшенные характеристики управляемости, необходимые для управления этими автомобилями в том виде, в каком они были изначально спроектированы».
Периодические дорожные тесты всегда подчеркивали экстремальное отставание автомобилей от турбонаддува, за которым следовала огромная избыточная поворачиваемость. По правде говоря, автомобилями Ferrari GTO и Ferrari F40 легче управлять на пределе, чем можно было бы подумать, а отрыв происходит довольно постепенно. Это именно та характеристика, которую Маранелло ищет в шинах, рассчитанных на такую мощность. Захватывающее управление, при котором не испытываешь страха.
Получив официальное одобрение на замену шин для этих суперкаров, Ferrari в очередной раз демонстрирует свою приверженность тому, чтобы владельцы старых моделей ограниченной серии могли продолжать наслаждаться своими автомобилями с максимальным спокойствием.