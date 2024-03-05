Энцо Феррари ушёл из жизни с шумным успехом. Для человека, который прожил такую же насыщенную жизнь, как и он, пройдя через два столетия, он конечно же, сыграл решающую роль в истории развития автомобиля. Было бы уместно и правильно сказать, что последний автомобиль, который он подписал лично, стал одним из лучших автомобилей Ferrari. Тем не менее, даже по высоким стандартам этой компании Ferrari F40 был эпохальным: невероятно быстрая и мощная машина, которая вобрала в себя все, что олицетворяла компания Ferrari, включая весьма специфическую жёсткость.
Называвший себя «агитатором людей», Энцо также был признанным искателем талантов. Принимая на работу инженера Николу Матерацци в 1979 году, он получил ведущего итальянского специалиста в области новейших технологий турбонаддува. Помимо создания болидов Формулы-1 Скудерии Феррари начала 1980-х годов, Матерацци также руководил командой, разработавшей Ferrari 288 GTO. Изначально этот автомобиль разрабатывался как гоночный автомобиль группы B, но был быстро перепрофилирован в дорожный автомобиль, после того как FIA отменила серию из соображений безопасности. Несмотря на своё сложное рождение, Ferrari GTO продавался так хорошо, что Энцо Феррари решил заказать преемника. Ferrari F40 был назван в честь 40-летия компании. Производитель из Маранелло планировал выпустить 400 экземпляров, но к концу тиража было выпущено более 1300 единиц.
Автомобиль был создан менее чем за год, при этом Энцо Феррари предоставил команде разработчиков необычную свободу действий. Это позволило им довести до совершенства этот автомобиль такого редкого назначения, воплотивший в себе перенос технологии турбонаддува с гоночной трассы на дорогу. Оригинальность, конечно же, является одной из отличительных черт всех великих автомобилей.
В Ferrari F40 использовалась современная технология Формулы-1: кевларовые панели прикреплялись к трубчатому стальному шасси с пространственной рамой. Двери, капот и крышка багажника были изготовлены из углеродного волокна. Двигатель представлял собой двигатель V8 объемом 2936 куб. см с двойным турбонаддувом и мощностью 478 л.с., установленный продольно для размещения выхлопных труб одинаковой длины и системы турбин. Головки блока цилиндров, крышки распредвалов и впускные коллекторы были отлиты из силуминового сплава на литейном заводе в Маранелло, а кривошип изготовлен из цельной стальной заготовки.
При весе всего 1250 кг в сухом состоянии Ferrari F40 может разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды. Что еще более важно, Ferrari заявила максимальную скорость 324 км/ч, что стало выдающимся достижением 1987 года. Действительно, Ferrari F40 стал первым серийным автомобилем, который преодолел этот важный порог.
Это помогло закрепить за компанией её звездную репутацию. Но это, несомненно, связано и с дикой красотой дизайна кузова, приписываемого Пьетро Камарделле из компании Pininfarina. «Мы с головой окунулись в работу, - вспоминает главный дизайнер Pininfarina Леонардо Фьораванти. - Обширные исследования в аэродинамической трубе были направлены на оптимизацию аэродинамики, чтобы получить коэффициенты, подходящие для самого мощного дорожного автомобиля в истории Ferrari. Стиль этого автомобиля соответствует его производительности: низкий капот с очень маленьким свесом, вентиляционные отверстия NACA и задний спойлер, который мой коллега Альдо Бровароне разместил под прямым углом, сделали его знаменитым».
Ferrari F40 также является автомобилем, который заслуживает огромного уважения со стороны всех, кому посчастливилось управлять им. Герхард Бергер, выступавший за Скудерию Феррари в 1987 году, иронично заметил, что Ferrari F40 «очень прост в управлении... если у вас есть опыт управления гоночными автомобилями». И это слабо сказано. Забудьте то, что теперь это очень ценные исторические машины: двойные турбины Ferrari F40, быстрый отклик дроссельной заслонки и полное отсутствие помощи при тяге или торможении предоставляют невероятно волнующие впечатления от вождения, хотя и изматывают нервы. В нём страшно даже просто сидеть: голые дверные панели, минималистичная приборная панель, на полу нет ковров. Сиденья из углеродного волокна покрыты огнеупорной тканью Nomex. К этой машине нужно относиться серьёзно.
Нажмите кнопку стартера, и двигатель заведётся. На холостом ходу он громкий, как гоночный автомобиль, а когда он трогается с места, вы погружаетесь в мир фантастики. Сейчас автопроизводители, в том числе и компания Ferrari, придумывают, как вдохнуть душу в электрические силовые агрегаты. Только некоторые автомобили обладают этим магическим свойством. Ferrari F40 — один из таких, так как представляет двигатель внутреннего сгорания в его самом пьянящем состоянии. Он разгоняется под воздействием космической силы, а свист его двойных турбин манит вас подхватить волну. В цифровом мире Ferrari F40 представляет собой аналог перегрузки.