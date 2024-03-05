Энцо Феррари ушёл из жизни с шумным успехом. Для человека, который прожил такую же насыщенную жизнь, как и он, пройдя через два столетия, он конечно же, сыграл решающую роль в истории развития автомобиля. Было бы уместно и правильно сказать, что последний автомобиль, который он подписал лично, стал одним из лучших автомобилей Ferrari. Тем не менее, даже по высоким стандартам этой компании Ferrari F40 был эпохальным: невероятно быстрая и мощная машина, которая вобрала в себя все, что олицетворяла компания Ferrari, включая весьма специфическую жёсткость.

Называвший себя «агитатором людей», Энцо также был признанным искателем талантов. Принимая на работу инженера Николу Матерацци в 1979 году, он получил ведущего итальянского специалиста в области новейших технологий турбонаддува. Помимо создания болидов Формулы-1 Скудерии Феррари начала 1980-х годов, Матерацци также руководил командой, разработавшей Ferrari 288 GTO. Изначально этот автомобиль разрабатывался как гоночный автомобиль группы B, но был быстро перепрофилирован в дорожный автомобиль, после того как FIA отменила серию из соображений безопасности. Несмотря на своё сложное рождение, Ferrari GTO продавался так хорошо, что Энцо Феррари решил заказать преемника. Ferrari F40 был назван в честь 40-летия компании. Производитель из Маранелло планировал выпустить 400 экземпляров, но к концу тиража было выпущено более 1300 единиц.