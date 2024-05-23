Все во имя Энцо Феррари

Правила наименований автомобилей Ferrari могут быть немного запутанными. В некоторых случаях объем двигателя делится на 10. Первые две цифры в названии F355 означают двигатель, последние - количество клапанов на цилиндр. Модель F40 ознаменовала 40-летие компании Ferrari. Ferrari Portofino просто звучит гламурно, как и многое другое на итальянском языке.
Но есть Ferrari Enzo. Четвертый суперкар в родословной, в которую входят Ferrari GTO, Ferrari F40 и Ferrari F50, напоминает об основателе компании и вселяет уверенность. И это вполне обоснованно: автомобиль Ferrari Enzo появился как раз в тот момент, когда Скудерия Феррари находилась в самом разгаре своего имперского периода в Формуле-1. Несмотря на то, что потребовалось некоторое время для сплочения команды, к началу нового тысячелетия она добилась беспрецедентного количества побед в гонках и чемпионатах. Ведущий пилот Михаэль Шумахер был в прекрасной форме.
Когда речь зашла о разработке нового суперкара, довольно воодушевлённый, тогдашний президент Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло решил расширить границы дозволенного. «Я хотел улучшить каждый элемент, чтобы создать суперэкстремальный автомобиль», - заявил он.
Это включало в себя интеграцию множества технических инноваций, разработанных в Формуле-1. Главным среди них был опыт Ferrari в области аэродинамики - науки, которая придала автомобилю Ferrari Enzo особую эстетику. Наша оценка дизайна автомобиля в основном субъективна, но 20 с лишним лет, прошедшие с момента дебюта Ferrari Enzo, только усилили его воздействие. Команда Pininfarina под руководством Кена Окуямы вытеснила традиционные приёмы красоты техническим стилем, который также в значительной степени заимствован из Формулы-1. Скорее угловатый, чем роскошный дизайн, где стреловидный нос и сложная конструкция боковин кузова полностью служат воздушным потокам и созданию максимальной прижимной силы. Однако, несмотря на всю свою драматичность, эта форма была вылеплена и отточена в аэродинамической трубе таким образом, что отпала необходимость в огромных крыльях. Низкая носовая часть обеспечивала устойчивость спереди, а плоский пол и задний диффузор сделали заднюю часть Ferrari Enzo неожиданно чистой и эффективной.
Кабина пилота также заслуживала внимания. Двери включают в себя часть крыши и часть порога, и выгибаются дугой вверх и вперед. Суперкарам необходим этот элемент театральности. Вы забираетесь внутрь и опускаетесь на водительское сиденье, такое же, как в гоночном автомобиле. Он удобен и минимален, органы управления ограничены только тем, что необходимо для правильного управления автомобилем. Шасси и структура Ferrari Enzo в основном состоят из углеродного волокна, большая часть которого открыта и видна внутри. Это придает ему огромную структурную жесткость и легкость, делая скудный интерьер привлекательным для пассажиров. На рулевом колесе расположены кнопки включения задней передачи и контроля тяги, это пробная версия поворотного переключателя Manettino, который дебютирует несколько лет спустя на Ferrari F430. Также в стиле Формулы-1 представлены светодиодные полоски на верхней части руля, которые мигают с интервалом 500 об/мин после 5500 об/мин, приближаясь к красной линии двигателя.
Ах да, двигатель. Ferrari Enzo первым получил двигатель V12 F140 - агрегат, ставший основой для всех последующих двигателей V12 автомобилей Ferrari. Здесь он имел объем 6,0 л и выдавал 660 HP, что делало его на тот момент самым мощным атмосферным двигателем в мире. В результате максимальная скорость достигает 350 км/ч, а время разгона с нуля до 100 км/ч составляет 3,65 секунды. Невероятные цифры, как тогда, так и сейчас, но наличие 12 цилиндров означало, что Ferrari Enzo был не просто невероятно быстрым. При лёгком нажатии на педаль газа он послушен и хорошо воспитан, хотя и не очень вежливый, но когда вы увеличиваете темп, открываются перепускные клапаны выхлопных газов, и двигатель выдает свой полнокровный оперный вой.
В разработке Ferrari Enzo, который был и остается непревзойденным автомобилем УТП, участвовал Шумахер. Однако вам не нужны рефлексы гонщика Формулы-1, чтобы получить от автомобиля максимум удовольствия. Рулевое управление находится в ваших руках, переключение передач происходит быстро (хотя и не так резко, как в современных системах), а способность смены направления движения просто восхитительна. Прижимная сила даже в очень мощных дорожных автомобилях - это сложное искусство, но в Ferrari Enzo вы можете ощутить её, когда воздух обтекает его сложный корпус. Он устойчив и надежен в управлении при быстрой езде, и он действительно невероятно быстрый.