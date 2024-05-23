Все во имя Энцо Феррари

Кабина пилота также заслуживала внимания. Двери включают в себя часть крыши и часть порога, и выгибаются дугой вверх и вперед. Суперкарам необходим этот элемент театральности. Вы забираетесь внутрь и опускаетесь на водительское сиденье, такое же, как в гоночном автомобиле. Он удобен и минимален, органы управления ограничены только тем, что необходимо для правильного управления автомобилем. Шасси и структура Ferrari Enzo в основном состоят из углеродного волокна, большая часть которого открыта и видна внутри. Это придает ему огромную структурную жесткость и легкость, делая скудный интерьер привлекательным для пассажиров. На рулевом колесе расположены кнопки включения задней передачи и контроля тяги, это пробная версия поворотного переключателя Manettino, который дебютирует несколько лет спустя на Ferrari F430. Также в стиле Формулы-1 представлены светодиодные полоски на верхней части руля, которые мигают с интервалом 500 об/мин после 5500 об/мин, приближаясь к красной линии двигателя.

Ах да, двигатель. Ferrari Enzo первым получил двигатель V12 F140 - агрегат, ставший основой для всех последующих двигателей V12 автомобилей Ferrari. Здесь он имел объем 6,0 л и выдавал 660 HP, что делало его на тот момент самым мощным атмосферным двигателем в мире. В результате максимальная скорость достигает 350 км/ч, а время разгона с нуля до 100 км/ч составляет 3,65 секунды. Невероятные цифры, как тогда, так и сейчас, но наличие 12 цилиндров означало, что Ferrari Enzo был не просто невероятно быстрым. При лёгком нажатии на педаль газа он послушен и хорошо воспитан, хотя и не очень вежливый, но когда вы увеличиваете темп, открываются перепускные клапаны выхлопных газов, и двигатель выдает свой полнокровный оперный вой.

