Почитание легенды

Этот оригинальный суперкар Ferrari GTO, также известный как Ferrari 288 GTO, вероятно, заслуживает большего признания, даже если он и почитается серьезными коллекционерами.

Менее осведомлённые автолюбители легко принимают его за Ferrari 308 GTB и даже эксперты часто путают его с близким родственником Ferrari F40. Возможно, Ferrari GTO является недооцененным, но с точки зрения канонов Маранелло он занимает центральное место. Особенно учитывая тот факт, что этот «Gran Turismo Omologata» был первым, кто использовал прозвище GTO со времен легендарного Ferrari 250 GTO и был наделён таким же бескомпромиссным характером.