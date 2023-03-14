Почитание легенды

Этот оригинальный суперкар Ferrari GTO, также известный как Ferrari 288 GTO, вероятно, заслуживает большего признания, даже если он и почитается серьезными коллекционерами.
Менее осведомлённые автолюбители легко принимают его за Ferrari 308 GTB и даже эксперты часто путают его с близким родственником Ferrari F40. Возможно, Ferrari GTO является недооцененным, но с точки зрения канонов Маранелло он занимает центральное место. Особенно учитывая тот факт, что этот «Gran Turismo Omologata» был первым, кто использовал прозвище GTO со времен легендарного Ferrari 250 GTO и был наделён таким же бескомпромиссным характером.
Посмотрите редкий Ferrari GTO в этом эксклюзивном видео, в котором видны потрясающие линии автомобиля, выпущенного 39 лет назад
Отчасти за это мы должны поблагодарить категорию автоспорта группы B. Представленная руководящим органом FISA в сезоне 1982 года, группа B является синонимом огненных раллийных автомобилей World Rally Cars, скользящих по гравию, асфальту и снегу.
Менее известно, что его знаменитые свободные технические регламенты также охватывали кольцевые гонки с требованием, чтобы было произведено только 200 единиц омологированных автомобилей для участия в соревнованиях.
Затем могут быть выпущены еще 20 «эволюционных» моделей, чтобы представить еще более экстремальные версии для автоспорта, создав условия для появления более легкого кузова, более агрессивной аэродинамики, дополнительной мощности и всего того, что в целом получилось до модели 11. Именно это Ferrari планировала получить с GTO Evoluzione, диким собратом обычного Ferrari GTO.
Под капотом мощный 2,8-литровый двигатель V8 мощностью 400 л.с., способный разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 4,9 секунды
Однако, как всегда в случае с самыми мощными автомобилями Ferrari, именно технические инновации, просачивающиеся из Формулы-1, по-настоящему повлияли на разработку Ferrari GTO, создав мощный коктейль из турбонаддува и легкого композитного кузова, явно вдохновленного Ferrari 126 CK 1981 года - первого составного автомобиля Формулы-1 из Маранелло с турбонаддувом.
Это не было маркетинговым ходом с неубедительной связью между гонками и дорогой. Фактически, разработкой Ferrari GTO руководила основная команда Формулы-1, занимающая центральное место в программе Ferrari 126 C, во главе с техническим директором GES Харви Постлетуэйтом.
Технологическое подобие с суперкаром начального уровня 308 GTB той эпохи поразительно и логично, учитывая, что они оба были разработаны дизайнерским центром Pininfarina, но Ferrari GTO - это радикально иное предложение, не только внутренне, но и внешне.
Стиль автомобиля был похож на 308 GTB, однако в интерьере было несколько тонких штрихов, включая специальный логотип GTO на крышке динамика и на приборной панели
Установленная на шасси каркасной конструкции из трубчатой стали в отличие от полумонококовой конструкции Ferrari 308, колесная база Ferrari GTO растянута примерно на 110 мм до 2450 мм, в то время как его кузов в основном состоит из легких композитных панелей.
Этот новый кузов придаёт мышечный тонус более изящным изгибам позднего алюминиевого или более раннего стеклопластикового Ferrari 308, не говоря уже о тонком намёке на легендарный Ferrari 250 GTO благодаря тройным вентиляционным отверстиям, которые выглядят как следы от когтей за задними колесами.
По большому счёту среднеразмерный двигатель V8 тесно связан с двигателем автомобиля 308, но есть многочисленные инженерные изменения, имеющие огромное значение, не в последнюю очередь это касается разворота двигателя на 90 градусов в продольное положение - тогда новинка Ferrari, теперь норма. Благодаря этому пятиступенчатая механическая коробка передач находится в задней части автомобиля, что облегчает переключение передаточных чисел на гоночной трассе.
Тройные вентиляционные отверстия снаружи автомобиля были стильным намеком на культовый 250 GTO 1960-х годов
Рабочий объем двигателя V8 фактически уменьшен до 2,8 литра с 3,0 литров Ferrari 308 (за что Ferrari GTO получил своё неофициальное прозвище 288 для отличия от модели Ferrari 250 GTO), но двойные турбокомпрессоры IHI, обеспечивающие наибольшую мощность, заменяют это с лихвой.
Результатом является брутальная мощность 400 HP в лёгком корпусе весом всего 1160 кг без технических жидкостей - значительное улучшение по сравнению с моделью Ferrari 308 GTB 255 HP даже без учёта экономии веса в 110 кг. Ferrari GTO разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды и достигает максимальной скорости 305 км/ч.
Для тех, кто в курсе, Ferrari GTO - это суперкар, который положил начало одному из самых захватывающих периодов в истории дорожных автомобилей Ferrari, повторив название, вызывающее самые сильные воспоминания прошлого, и используя технологии Формулы-1 будущего. Надо отдать ему должное.