Формула успеха

Хотя отдельные суперкары были представлены на рынке как «болиды Формулы-1 для дорог общего пользования», ни один из них даже близко не приблизился к уровню Ferrari F40, третьему суперкару Ferrari лимитированной серии после Ferrari GTO (1984) и Ferrari F40 (1987).
Следовать за Ferrari F40 оказалось весьма непростой задачей. На момент своего запуска Ferrari F40 был самым быстрым дорожным автомобилем в мире, впервые превысившим скорость 321 км/ч. Кроме того, это был самый впечатляющий суперкар своего времени: чувство невероятной красоты, упоительное интерактивное взаимодействие и превосходные характеристики.
Превзойти прославленного предшественника Ferrari F50 было очень непростой задачей, поэтому было вполне логично обратиться к команде Формулы-1 за вдохновением и поддержкой. Но итоговый результат оказался намного большим, чем просто перенос технологий Формулы-1 на обычные дороги (для Ferrari в этом не было ничего нового). Гораздо важнее то, что все основные компоненты Ferrari F50 были напрямую заимствованы из Формулы-1, включая двигатель, подвеску и композитный подрамник из углеродного волокна.
Вместо двигателя V8 с турбонаддувом, который использовался на автомобилях Ferrari F40 и Ferrari GTO, на Ferrari F50 был установлен более мощный двигатель V12. И это был не просто двигатель V12. Он был создан на основе двигателя, использовавшегося в болиде Формулы-1 1990 года, с пятью клапанами на цилиндр и увеличенным объёмом с 3,5 до 4,7 литров. Максимальная мощность составляла 520 л.с. по сравнению с мощностью 478 л.с. Ferrari F40. И хотя этому двигателю с естественным всасыванием, возможно, не хватало взрывного ускорения твин-турбо двигателя V8 Ferrari F40, он с лихвой компенсировал его плавными оборотами и рёвом двигателя V12, который был особенно восторженным при приближении к максимальной мощности на 8500 об/мин. Некоторые называют двигатель Ferrari F50 лучшим двигателем V12 из когда-либо созданных.
Технологии Формулы-1 использовались и в остальных частях автомобиля, включая монокок салона из углеродного волокна, к которому была прикреплена передняя подвеска. Кроме того, двигатель V12 был прикручен к задней части пассажирского кузова в качестве несущего элемента для трансмиссии и задней подвески, как в болидах Формулы-1.
Преимуществами такой технологии строительства являлись наибольшая жесткость конструкции, меньший вес и лучшая управляемость - причины, по которым они использовались в Формуле-1. Однако это было неслыханно для дорожных автомобилей и даже для суперкаров высшего класса, поскольку вибрация от двигателя передавалась непосредственно в пассажирский салон, вызывая недопустимый уровень шума, вибрации и жесткости (NVH). Тем не менее, тщательная разработка и великолепно сбалансированный двигатель V12 сделали уровень совершенства Ferrari F50 более чем приемлемым.
Надо сказать, езда была очень жесткой, а ощущения от вождения - всепоглощающими. Подвеска Ferrari F50 также была заимствована из Формулы-1 и использовала систему толкателей с горизонтально расположенными пружинами и амортизаторами. В гонках Формулы-1 это позволяет вывести компоненты подвески из воздушного потока, что улучшает аэродинамику. В сущности, это был дорожный автомобиль Формулы-1.
Тормоза представляли собой перфорированные вентилируемые диски. Не было ни сервопривода, ни ABS, ни усилителя руля. Ferrari F50 был очень аналоговым автомобилем. Неудивительно, что он оказался к тому же очень быстрым: максимальная скорость составляла 325 км/ч, разгон с места 0-100 км/ч достигался за 3,8 секунды. Возможно, ему пришлось заменить незаменимого, но он оказался быстрее, чем Ferrari F40.
Представленный в 1995 году на Женевском салоне в честь 50-летия Ferrari (неважно, что это произошло на два года раньше) Ferrari F50 выпускался до 1997 года и за это время было сделано всего 349 экземпляров.
По сей день Ferrari F50 остается одним из самых замечательных Ferrari, а некоторые говорят, что и самым лучшим. Прекрасный двигатель и великолепное шасси позволяли ему быть не только быстрым, но и чрезвычайно управляемым на скорости. Ferrari GTO был гораздо более комфортным дорожным автомобилем, а Ferrari F40 больше казался диким жеребцом. Но с точки зрения привлекательности для водителя, включая магию, которую может дать только великолепный двигатель V12, Ferrari F50 остается высочайшим достижением.