Формула успеха

Превзойти прославленного предшественника Ferrari F50 было очень непростой задачей, поэтому было вполне логично обратиться к команде Формулы-1 за вдохновением и поддержкой. Но итоговый результат оказался намного большим, чем просто перенос технологий Формулы-1 на обычные дороги (для Ferrari в этом не было ничего нового). Гораздо важнее то, что все основные компоненты Ferrari F50 были напрямую заимствованы из Формулы-1, включая двигатель, подвеску и композитный подрамник из углеродного волокна.

Вместо двигателя V8 с турбонаддувом, который использовался на автомобилях Ferrari F40 и Ferrari GTO, на Ferrari F50 был установлен более мощный двигатель V12. И это был не просто двигатель V12. Он был создан на основе двигателя, использовавшегося в болиде Формулы-1 1990 года, с пятью клапанами на цилиндр и увеличенным объёмом с 3,5 до 4,7 литров. Максимальная мощность составляла 520 л.с. по сравнению с мощностью 478 л.с. Ferrari F40. И хотя этому двигателю с естественным всасыванием, возможно, не хватало взрывного ускорения твин-турбо двигателя V8 Ferrari F40, он с лихвой компенсировал его плавными оборотами и рёвом двигателя V12, который был особенно восторженным при приближении к максимальной мощности на 8500 об/мин. Некоторые называют двигатель Ferrari F50 лучшим двигателем V12 из когда-либо созданных.