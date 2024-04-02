Ferrari logo
Ferrari logo
Поиск

Автомобили

Формула успеха

Как и все автомобили Ferrari, суперкар Ferrari F50 оснащен технологиями, разработанными на гоночной трассе. Следует отметить, что в нем также использовались компоненты и технологии производства, напрямую заимствованные из Формулы-1. Неудивительно, что управлять этим автомобилем было так захватывающе
Текст: Гэвин Грин / Видео: Роуан Джейкобс

Хотя отдельные суперкары были представлены на рынке как «болиды Формулы-1 для дорог общего пользования», ни один из них даже близко не приблизился к уровню Ferrari F40, третьему суперкару Ferrari лимитированной серии после Ferrari GTO (1984) и Ferrari F40 (1987).

Следовать за Ferrari F40 оказалось весьма непростой задачей. На момент своего запуска Ferrari F40 был самым быстрым дорожным автомобилем в мире, впервые превысившим скорость 321 км/ч. Кроме того, это был самый впечатляющий суперкар своего времени: чувство невероятной красоты, упоительное интерактивное взаимодействие и превосходные характеристики.

Посмотрите легендарный Ferrari F50 в действии…

Превзойти прославленного предшественника Ferrari F50 было очень непростой задачей, поэтому было вполне логично обратиться к команде Формулы-1 за вдохновением и поддержкой. Но итоговый результат оказался намного большим, чем просто перенос технологий Формулы-1 на обычные дороги (для Ferrari в этом не было ничего нового). Гораздо важнее то, что все основные компоненты Ferrari F50 были напрямую заимствованы из Формулы-1, включая двигатель, подвеску и композитный подрамник из углеродного волокна.

Вместо двигателя V8 с турбонаддувом, который использовался на автомобилях Ferrari F40 и Ferrari GTO, на Ferrari F50 был установлен более мощный двигатель V12. И это был не просто двигатель V12. Он был создан на основе двигателя, использовавшегося в болиде Формулы-1 1990 года, с пятью клапанами на цилиндр и увеличенным объёмом с 3,5 до 4,7 литров. Максимальная мощность составляла 520 л.с. по сравнению с мощностью 478 л.с. Ferrari F40. И хотя этому двигателю с естественным всасыванием, возможно, не хватало взрывного ускорения твин-турбо двигателя V8 Ferrari F40, он с лихвой компенсировал его плавными оборотами и рёвом двигателя V12, который был особенно восторженным при приближении к максимальной мощности на 8500 об/мин. Некоторые называют двигатель Ferrari F50 лучшим двигателем V12 из когда-либо созданных.

Мощный 4,7-литровый двигатель V12 F50 развивал мощность 520 л.с. и разгонял автомобиль от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а затем развивал максимальную скорость 325 км/ч. Сейчас эти цифры впечатляют, но в 1995 году они были просто ошеломляющими

Технологии Формулы-1 использовались и в остальных частях автомобиля, включая монокок салона из углеродного волокна, к которому была прикреплена передняя подвеска. Кроме того, двигатель V12 был прикручен к задней части пассажирского кузова в качестве несущего элемента для трансмиссии и задней подвески, как в болидах Формулы-1.

Преимуществами такой технологии строительства являлись наибольшая жесткость конструкции, меньший вес и лучшая управляемость - причины, по которым они использовались в Формуле-1. Однако это было неслыханно для дорожных автомобилей и даже для суперкаров высшего класса, поскольку вибрация от двигателя передавалась непосредственно в пассажирский салон, вызывая недопустимый уровень шума, вибрации и жесткости (NVH). Тем не менее, тщательная разработка и великолепно сбалансированный двигатель V12 сделали уровень совершенства Ferrari F50 более чем приемлемым.

Слева направо: двигатель V12 F50 был создан на основе двигателя, использовавшегося в автомобиле Ferrari Формулы-1 1990 года; легендарная закрытая механическая коробка передач; этот ключ открывал серьезные возможности; прекрасно собранная кабина предлагала мало удобств

Надо сказать, езда была очень жесткой, а ощущения от вождения - всепоглощающими. Подвеска Ferrari F50 также была заимствована из Формулы-1 и использовала систему толкателей с горизонтально расположенными пружинами и амортизаторами. В гонках Формулы-1 это позволяет вывести компоненты подвески из воздушного потока, что улучшает аэродинамику. В сущности, это был дорожный автомобиль Формулы-1.

Тормоза представляли собой перфорированные вентилируемые диски. Не было ни сервопривода, ни ABS, ни усилителя руля. Ferrari F50 был очень аналоговым автомобилем. Неудивительно, что он оказался к тому же очень быстрым: максимальная скорость составляла 325 км/ч, разгон с места 0-100 км/ч достигался за 3,8 секунды. Возможно, ему пришлось заменить незаменимого, но он оказался быстрее, чем Ferrari F40.

Все основные компоненты F50, включая двигатель, подвеску и карбоновый композитный бак, были непосредственно заимствованы из Формулы-1. Даже его задняя часть выглядела опасно целеустремлённой

Представленный в 1995 году на Женевском салоне в честь 50-летия Ferrari (неважно, что это произошло на два года раньше) Ferrari F50 выпускался до 1997 года и за это время было сделано всего 349 экземпляров.

По сей день Ferrari F50 остается одним из самых замечательных Ferrari, а некоторые говорят, что и самым лучшим. Прекрасный двигатель и великолепное шасси позволяли ему быть не только быстрым, но и чрезвычайно управляемым на скорости. Ferrari GTO был гораздо более комфортным дорожным автомобилем, а Ferrari F40 больше казался диким жеребцом. Но с точки зрения привлекательности для водителя, включая магию, которую может дать только великолепный двигатель V12, Ferrari F50 остается высочайшим достижением.

02 aprile, 2024