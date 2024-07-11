Гиперпилоты

«Я мечтал стать именно Ferrari». (Энцо Феррари)
Эта цитата основателя «Гарцующего жеребца», безусловно, является одной из его самых знаменитых. И с 1947 года по сегодняшний день его компания всегда оставалась верной этой мечте. Именно благодаря этой мечте бренд «Гарцующий жеребец» стал одним из самых известных брендов в мире и источником вдохновения, которому нет равных. Каждая модель, выпускаемая на заводе в Маранелло, воплощает в себе мечту Энцо, и воплощение этой мечты в виде восхищения или управления автомобилем, вызывает неописуемые эмоции.
Представьте, что вы садитесь в кабину автомобиля, созданного на базе той самой машины, которая в этом году выиграла Ле-Ман, ещё раз подтвердив прошлогоднюю легендарную победу на столетнем юбилее самой престижной в мире гонки на выносливость. Представьте себе, что вы делаете это не как официальный пилот Ferrari, а как счастливый владелец одной из немногих редких моделей, когда-либо выпущенных. Представьте себе острые ощущения от возможности проехать на нем по самым зрелищным трассам мира в рамках специально разработанной программы.
Другими словами, представьте, что вы являетесь одним из владельцев Ferrari 499P Modificata и принимаете участие в одном из мероприятий Sport Prototipi Clienti. Такую амбициозную и дальновидную программу проведения внеконкурсных гонок с использованием спортивных прототипов еще не осуществляла ни одна компания в истории. Вообще, нужно дождаться окончания жизненного цикла гоночной модели, прежде чем на её основе начинать проект, ориентированный на клиента. Тем не менее, компания Ferrari известна тем, что всегда расширяет границы доступного. В данном конкретном случае отдел Corse Clienti продемонстрировал свою способность внедрять инновации, реализуя такие инициативы, как F1 Clienti и программа XX, которые раз за разом копируют. И именно эти две инициативы вдохновили идею создания программы Sport Prototipi Clienti, представленную во время Finali Mondiali в Муджелло в 2023 году.
«Как и следовало ожидать, победа в «24 часах Ле-Мана» вызвала невероятный энтузиазм наших клиентов и беспрецедентное количество заявок на возможность управлять гиперкаром 499P, — говорит Антонелло Колетта, глобальный руководитель отдела Ferrari Endurance и Corse Clienti. — Мы задавались вопросом, что можно было бы сделать, чтобы ответить на этот большой интерес. Спустя несколько месяцев мы представили модель 499P Modificata, а в первые выходные марта этого года мы провели первое мероприятие Sport Prototipi Clienti, где уже продемонстрировали первые модели автомобиля».
Это воплощение высочайших технологий и опыта целой компании, предлагаемое исключительно избранной группе клиентов Ferrari. И вновь, именно команда под руководством Федерики Санторо, ответственной за программы XX и Monoposto Heritage, возглавила это начинание. «Характер мероприятия, специфическая клиентура и суть инициативы позволили нам в полной мере использовать синергию, места проведения и, прежде всего, опыт, накопленный в рамках программ F1 Clienti и XX. Наша организация уделяет внимание каждому аспекту как на трассе, так и за ее пределами, гарантируя нашим клиентам истинное удовольствие от вождения необычных автомобилей в условиях полного спокойствия и полной безопасности».
Модели 499P Modificata позволяют своим владельцам осуществить мечту: за рулем слегка модифицированной версии автомобиля, который вернул Ferrari на высшую ступень пьедестала в самой престижной гонке на выносливость, спустя 58 лет после её предыдущей победы, повторив этот подвиг в этом году.
Чтобы осуществить эту мечту, вся организация программы Sport Prototipi Clienti работает, не покладая рук. Технические специалисты, инженеры, специалисты по телеметрии и шиномонтажу готовят автомобиль под пристальным наблюдением Филиппо Петруччи, руководителя программ XX и Monoposto Heritage и мастерской Corso Pilota. Они также могут положиться на рекомендации Оливье Беретты, «пилота-амбассадора» Ferrari, сыгравшего важную роль в разработке гиперкара 499P Modificata.
Опыт, предлагаемый программами Sport Prototipi Clienti, не ограничивается гоночной трассой. Участники получают эксклюзивный доступ в тренажерный зал, где специалисты по спортивной медицине и физической подготовке рекомендуют оптимальные упражнения для пробуждения или восстановления мышц, а также всегда доступны психологи и массажисты. Водители, участвующие в программе Sport Prototipi, всегда могут насладиться блюдами, приготовленными лучшими кейтеринговыми компаниями, предлагающими настоящие вкусы итальянской кухни. В некоторых местах также проводятся эксклюзивные мероприятия, которые подарят водителям поистине незабываемые впечатления.
Мечта продолжается.