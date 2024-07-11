Гиперпилоты

Представьте, что вы садитесь в кабину автомобиля, созданного на базе той самой машины, которая в этом году выиграла Ле-Ман, ещё раз подтвердив прошлогоднюю легендарную победу на столетнем юбилее самой престижной в мире гонки на выносливость. Представьте себе, что вы делаете это не как официальный пилот Ferrari, а как счастливый владелец одной из немногих редких моделей, когда-либо выпущенных. Представьте себе острые ощущения от возможности проехать на нем по самым зрелищным трассам мира в рамках специально разработанной программы.

Другими словами, представьте, что вы являетесь одним из владельцев Ferrari 499P Modificata и принимаете участие в одном из мероприятий Sport Prototipi Clienti. Такую амбициозную и дальновидную программу проведения внеконкурсных гонок с использованием спортивных прототипов еще не осуществляла ни одна компания в истории. Вообще, нужно дождаться окончания жизненного цикла гоночной модели, прежде чем на её основе начинать проект, ориентированный на клиента. Тем не менее, компания Ferrari известна тем, что всегда расширяет границы доступного. В данном конкретном случае отдел Corse Clienti продемонстрировал свою способность внедрять инновации, реализуя такие инициативы, как F1 Clienti и программа XX, которые раз за разом копируют. И именно эти две инициативы вдохновили идею создания программы Sport Prototipi Clienti, представленную во время Finali Mondiali в Муджелло в 2023 году.