История двух первоклассных автомобилей

Текст: Джейсон Барлоу



В этом году чемпионат мира, проводимый в Муджелло на тосканских холмах, превзошёл все ожидания. Только на гонке Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, которая была захватывающей, было зарегистрировано рекордное количество участников — 105.

Там же были автомобили F60 Формулы-1 с Джанкарло Физикелла за рулем и два SF70-H, которыми управляли Антонио Фуоко и Антонио Джовинацци. Их товарищи по Ле-Ману: Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Никлас Нильсен и Мигель Молина взволновали публику сменой пилотов и симуляцией пит-стопов на своих победивших в Ле-Мане 499P.