История двух первоклассных автомобилей

В этом году чемпионат мира, проводимый в Муджелло на тосканских холмах, превзошёл все ожидания. Только на гонке Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, которая была захватывающей, было зарегистрировано рекордное количество участников — 105.
Там же были автомобили F60 Формулы-1 с Джанкарло Физикелла за рулем и два SF70-H, которыми управляли Антонио Фуоко и Антонио Джовинацци. Их товарищи по Ле-Ману: Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Никлас Нильсен и Мигель Молина взволновали публику сменой пилотов и симуляцией пит-стопов на своих победивших в Ле-Мане 499P.
Четыре месяца спустя после потрясающего выступления на столетии гонки «24 часа Ле-Мана» версия этого молниеносного творца истории будет доступна самым избранным клиентам Ferrari. Получивший название 499P Modificata, этот автомобиль является первопроходцем новой категории спортивных автомобилей для клиентов под названием Sport Prototipi Clienti, которая с 2024 года займет свое место рядом с программами XX и F1 Clienti.
Поскольку автомобиль 499P Modificata считается «неконкурентным», он освобожден от регулятивных ограничений Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA. Автомобиль, и без того полный инноваций, становится еще более интересным с технической точки зрения. В его гибридной силовой установке используется модернизированная версия 3,0-литрового двигателя с двойным турбонаддувом, как в 296 GT3, в сочетании с электродвигателем на передней оси.
Электродвигатель теперь стал более мощным и эффективным. В то время как правила Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA гласят, что электроусилитель рулевого управления на передней оси может действовать только на скорости выше 190 км/ч, эта новая версия может использовать всю свою энергию с места. Инженеры Ferrari оптимизировали возможности полного привода автомобиля Modificata в распределении крутящего момента между передней и задней осями, чтобы добиться еще большей реакции и управляемости. Новая логика контроля тяги и помощи при трогании с места была разработана таким образом, чтобы обеспечить доступность динамической полосы пропускания и режима работы независимо от трассы и условий. Он также оснащен специально разработанными шинами Pirelli — уникальными «сликами», которые быстрее нагреваются, меньше изнашиваются и обеспечивают максимальную отдачу.
Новый автомобиль дополнительно оснащен системой «Push to Pass», активируемой с помощью кнопки на задней стороне рулевого колеса. Это дает дополнительные 163 л.с. в течение семи секунд на круг, предоставляя водителю доступ к общей выходной мощности 870 л.с. (Правила Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA относительно «баланса производительности» ограничивают общую мощность до 670 л.с.)
Новый автомобиль 296 Challenge – это самый видимый манифест гоночной деятельности клиентов Ferrari. Ferrari Challenge — самый продолжительный чемпионат в мировом автоспорте, проводимый одной маркой. С 1993 года клиентов и болельщиков развлекали девять поколений гоночных автомобилей Ferrari. Непрофессиональные, но очень талантливые участники, являются отражением реальности нового 296 Challenge, чьи характеристики, аэродинамика, стабильность и воспроизводимость были оптимизированы.
Это первый автомобиль Challenge, оснащенный двигателем V6, хотя гибридный элемент отмеченной наградами трансмиссии 296 был удален для снижения веса. В результате он получил мощность 700 л.с. и 234 л.с./литр, установив рекорд удельной выходной мощности в данном сегменте. Имеется также улучшенная система удаления выхлопных газов, увеличено давление наддува в турбине, установлен новый компрессор и стартер. В тормозной системе нового автомобиля был сделан значительный шаг вперед: внедрение CCM-R PLUS стало еще одним мировым рекордом. Современные технологии производства улучшают долговечность дисков и их тепловые свойства как за счет быстрого нагрева, так и за счет его рассеивания.
Аэродинамическое оборудование нового автомобиля было разработано для улучшения реакции. Хотя он может генерировать прижимную силу в 870 кг (на скорости 250 км/ч) благодаря впечатляющему регулируемому заднему крылу при самой агрессивной настройке, общий аэробаланс автомобиля 296 Challenge был задуман так, чтобы максимизировать уверенность водителя. Угол наклона, рыскание и крен сведены к минимуму благодаря выдающемуся опыту Ferrari в области аэродинамики.
Опции включают пассажирское сиденье для обучения водителя или для компании друга.