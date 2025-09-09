Двигатель автомобиля 849 Testarossa Spider является самой последней версией многократно награждаемого двигателя V8 с двойным турбонаддувом Ferrari: он развивает мощность в 830 HP, на 50 HP больше по сравнению с SF90 Spider, а его удельная мощность составляет 208 HP/л. При этом рабочий объем двигателя не изменился, но его компоненты были полностью пересмотрены.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА
849 Testarossa Spider имеет подключаемую гибридную архитектуру спайдера SF90 Spider, которая к двигателю V8 добавляет три электродвигателя, и способна развивать мощность в общей сложности 220 HP. Два электродвигателя, расположенные на передней оси, составляют систему RAC-e (электрический регулятор настройки кривой), которая способна активировать систему полного привода и векторизацию крутящего момента, максимизируя тягу и эффективность при выходе из поворотов. Третий электрический двигатель, расположенный на задней оси, называется MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) и является прямым результатом беспрецедентного опыта Скудерии Феррари в Формуле-1.
ЗВУЧАНИЕ
Звук в салоне нового 849 Testarossa Spider звучит мощно и энергично. Этот автомобиль внедряет новое звуковое измерение: новый алгоритм переключения передач, унаследованный от SF90 XX Spider, был пересмотрен для создания еще более захватывающего звука при переключении на повышенную передачу и во время спортивного использования автомобиля.
V8
ДВИГАТЕЛЬ
<2,3 СЕКУНДЫ
0-100 КМ/Ч
208 HP/Л
УДЕЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
1050 HP
МАКС. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
849 Testarossa Spider улучшает и без того непревзойдённые характеристики SF90 Spider, сохраняя при этом истинное удовольствие от вождения.
САМЫЙДЕРЗКИЙFERRARI
Классические и современные гоночные решения в автомобиле 849 Testarossa Spider привели к значительной оптимизации тепловых характеристик и увеличению вертикальной нагрузки.
СМОТРИТВБУДУЩЕЕ
Уникальный и неподвластный времени дизайн, вдохновлённый спортивными прототипами 70-х годов
УБИРАЮЩИЙСЯЖЕСТКИЙВЕРХ
Благодаря убирающемуся жесткому верху 849 Testarossa Spider позволяет водителю открыть и закрыть съемную панель крыши всего за 14 секунд, даже на скорости до 45 км/ч.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ferrari 849 Testarossa Spider имеет лучшее соотношение веса и мощности среди всех спайдеров модельного ряда.