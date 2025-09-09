Двигатель автомобиля Ferrari 849 Testarossa является самой последней версией многократно награждаемого двигателя V8 с двойным турбонаддувом Ferrari: его мощность достигает 830 HP, что на 50 HP больше, чем у предыдущей версии, а удельная мощность составляет 208 HP/л. Этого результата удалось достичь, сохранив неизменным рабочий объем и полностью переработав комплектующие.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА
Ferrari 849 Testarossa использует PHEV архитектуру, взятую с SF90 Stradale, объединяя бензиновый двигатель V8 с тремя электрическими моторами для получения общей мощности 220 HP. Два мотора расположены на передней оси и входят в систему RAC-e (Электронный регулятор настройки кривой), которая активирует систему 4WD и векторизацию крутящего момента для максимизации сцепления и эффективности выхода из поворота. Третий электрический двигатель, расположенный на задней оси, называется MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) и является прямым результатом опыта Скудерии Феррари в Формуле-1.
ЗВУЧАНИЕ
Звук в салоне нового флагмана модельного ряда звучит мощно и энергично. Кроме того, Ferrari 849 Testarossa внедряет новое звуковое измерение. Новая стратегия переключения, унаследованная от SF90 XX Stradale, была пересмотрена для создания еще более захватывающего звука при увеличении скорости во время спортивного использования автомобиля.
V8
ДВИГАТЕЛЬ
<2,3 СЕКУНДЫ
0-100 КМ/Ч
208 HP/Л
УДЕЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
1050 HP
МАКС. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
РАЗРАБОТАНАДЛЯТОГО,ЧТОБЫВЫЙТИЗАПРЕДЕЛЫОГРАНИЧЕНИЙ
849 Testarossa разработан с целью улучшения рабочих характеристик, сохраняя при этом высокий уровень удовольствия от вождения.
САМЫЙДЕРЗКИЙFERRARI
Классические и современные гоночные решения в автомобиле 849 Testarossa привели к значительной оптимизации тепловых характеристик и увеличению вертикальной нагрузки.
СМОТРИТВБУДУЩЕЕ
Уникальный и неподвластный времени дизайн, вдохновлённый спортивными прототипами 70-х годов
ASSETTOFIORANO
Эта эксклюзивная конфигурация была разработана для максимизации динамических и аэродинамических характеристик автомобиля.