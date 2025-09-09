849 테스타로사 스파이더의 내연기관은 수많은 상을 휩쓴 페라리의 트윈터보 V8 엔진의 최신 버전입니다. 본 엔진은 SF90 스파이더 보다 50cv 높은 830cv의 출력을 발휘하며, 리터당 208cv의 단위출력을 기록하고 있습니다. 엔진의 배기량은 그대로 유지됐지만, 구성 요소는 전면적으로 새롭게 설계되었습니다.
전기모터 및 하이브리드 시스템
849 테스타로사 스파이더는 SF90 스파이더에서 파생된 PHEV 아키텍처를 채택, V8 내연기관과 총 220cv를 발휘하는 세 개의 전기모터로 구성되어 있습니다. 그 중 두 개의 전기모터는 전륜에 배치되어 RAC-e(electronic cornering set-up regulator, 전기식 코너링 제어 장치) 시스템을 구성하는데, 이 시스템은 사륜구동 시스템 및 토크 벡터링을 통해 코너 탈출 시 접지력과 효율을 극대화하도록 지원합니다. 세 번째 전기모터는 후륜에 장착된 MGU-K(Motor Generator Unit-Kinetic, 운동에너지 회수 장치)로, 이는 스쿠데리아의 포뮬러 원 경험에서 직접 파생된 기술입니다.
사운드
849 테스타로사 스파이더의 실내 사운드는 강렬하고 짜릿합니다. 또한 SF90 XX 스파이더에서 계승된 기어 변속 전략을 개선해, 업시프트와 고성능 주행 시 더욱 짜릿한 사운드를 구현합니다.
V8
엔진
<2.3 초
0-100 KM/H
208 cv/L
리터당 출력
1,050 cv
최고 출력
모든한계를뛰어넘다
849 테스타로사 스파이더는 SF90 스파이더의 독보적 성능을 더욱 끌어올리면서도, 드라이빙 스릴은 변함없이 유지합니다.
역사상가장대담한페라리모델
849 테스타로사 스파이더는 과거와 현재의 레이싱 기술에서 영감을 받아, 열 관리 성능이 크게 최적화되었고 다운포스는 향상되었습니다.
미래로나아가다
1970년대 스포츠 프로토타입에서 영감을 받은, 독창적이면서도 시대를 초월한 실루엣
접이식하드톱(RHT)
849 테스타로사 스파이더에는 접이식 하드톱(RHT)이 탑재되어, 시속 45km까지는 주행 중에도 단 14초 만에 루프를 열고 닫을 수 있습니다.