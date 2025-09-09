내연기관 849 테스타로사의 내연기관은 수많은 상을 휩쓴 페라리의 트윈터보 V8 엔진의 최신 버전입니다. 본 엔진은 SF90 스트라달레 보다 50cv 높은 830cv의 출력을 발휘하며, 리터당 208cv의 단위출력을 기록하고 있습니다. 배기량을 동일하게 유지한 채 주요 부품을 새롭게 설계해 이러한 성능을 구현했습니다.

전기모터 및 하이브리드 시스템 849 테스타로사는 SF90 스트라달레에서 파생된 PHEV 아키텍처를 채택, V8 내연기관과 총 220cv를 발휘하는 세 개의 전기모터로 구성되어 있습니다. 그 중 두 개의 전기모터는 전륜에 배치되어 RAC-e(electronic cornering set-up regulator, 전기식 코너링 제어 장치) 시스템을 구성하는데, 이 시스템은 사륜구동 시스템 및 토크 벡터링을 통해 코너 탈출 시 접지력과 효율을 극대화하도록 지원합니다. 세 번째 전기모터인 MGU-K(Motor Generator Unit-Kinetic, 운동에너지 회수 장치)는 후륜에 장착되어 있고, 이는 스쿠데리아의 포뮬러 원 경험에서 직접 파생된 기술입니다.