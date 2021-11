Come prenotare

Per accedere al tour, disponibile fino ad esaurimento posti, occorre effettuare la prenotazione dal sito del Museo. È necessario acquistare on-line prima il biglietto d’ingresso al Museo, attendere poi conferma e codice di prenotazione inviati via e-mail e procedere infine all’acquisto del tour in navetta. È consigliabile verificare la disponibilità di posti sulla navetta nella data desiderata, prima di effettuare l’acquisto dei biglietti di ingresso al Museo.



La data della visita del Museo e del tour dovrà essere la stessa. Relativamente all’orario, la visita al Museo potrà essere effettuata liberamente all’interno dell’orario di apertura, mentre per il tour in navetta sono previste 2 partenze al giorno, alle ore 12:30 e alle 13:30, davanti all’ingresso del Museo.



Il programma potrà subire modifiche e annullamenti, in base agli impegni della Pista di Fiorano e della Fabbrica, che potranno essere comunicati fino all’ultimo momento.