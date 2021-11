MUSEI FERRARI PASS

I Musei Ferrari riservano ai loro visitatori l’opportunità di effettuare la visita combinata del Museo Ferrari a Maranello e del Museo Enzo Ferrari a Modena a condizioni davvero speciali. Infatti con l’acquisto del nuovo “Musei Ferrari Pass” il visitatore può usufruire di un biglietto unico con tariffa ridotta, pari a 24 Euro, per la visita dei due Musei. Anche per i minori di 19 anni accompagnati da un familiare è disponibile una tariffa dedicata di 10 Euro.



In fase di acquisto dei biglietti Combinati Modena & Maranello è necessario indicare data e ora della visita di ciascun museo, i due musei dovranno essere visitati al massimo entro 48 ore l'uno dall'altro.



Con Musei Ferrari Pass diventa ancora più facile scoprire dove è nata la leggenda, visitando il coinvolgente ed emozionante Museo dedicato ad Enzo Ferrari, e vivere il sogno del Cavallino Rampante, con un tuffo nella storia di ieri e di oggi e un viaggio nel tempo verso il futuro, al Museo di Maranello.