Omaggio alla cinematografia mondiale e alle Ferrari di ogni epoca che ne sono state protagoniste.

Nel febbraio 2016 il Museo Enzo Ferrari di Modena ha presentato la mostra “Red Carpet. The Ferrari Star System”, un modo per celebrare il mondo del cinema e della Tv e le Ferrari che in più di un’occasione ne sono state protagoniste.



In mostra dalle celebri 308 GTS di Magnum P.I. e Testarossa di Miami Vice, alle 512 S di La 24 ore di Le Mans e 375 America usata da Sofia Loren ne Il ragazzo sul delfino.



Anche lontano dal set molti personaggi dello spettacolo sono stati appassionati ferraristi. Paul Newman ha corso gare importanti, come la 24 ore di Daytona, con una 365 GTB4, così come Steve McQueen è stato proprietario di numerose Ferrari oggi ricercate dai collezionisti. Tra le attrici, Marilyn Monroe amava le Ferrari e la 250 GT Cabriolet Pininfarina, grande protagonista della mostra,, di colore bianco, è stata tra le sue preferite.