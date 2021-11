Il programma Discover Ferrari & Pavarotti Land è una straordinaria opportunità da abbinare ad ogni tipo di evento.

I Musei Ferrari offrono spazi unici per organizzare meeting, eventi serali, attività incentive e di team building.Gli ospiti, gli accompagnatori e i gruppi privati o aziendali potranno vivere il sogno del Cavallino Rampante e in più scoprire le eccellenze culturali ed enogastronomiche offerte da un territorio tutto da gustare come quello di Modena e dintorni.

Ecco alcuni vantaggi di questo programma innovativo su misura per aziende e gruppi privati:

facili spostamenti da tutta Italia (collegamenti giornalieri anche con l’autostazione di Bologna);



garanzia di un servizio attivo tutti i giorni;



validità per una giornata intera (la durata può essere estesa su richiesta) ;



confortevoli shuttle che collegano tutte le tappe compresi nel servizio;



visite guidate e piccole degustazioni gestite dallo staff senza necessità di sforzi organizzativi aggiuntivi;



nessun vincolo sul numero di partecipanti;



possibilità di creare programmi personalizzati per gruppi VIP;



possibilità di abbinare ad un evento serale (cena, aperitivo o cocktail) un ricco programma anche per l’intera giornata;



offrire agli accompagnatori un programma alternativo in concomitanza di meeting, presentazioni e convention;



creare una formula incentive nel corso di un evento, oppure offrire la possibilità di estendere l’esperienza anche oltre la durata dell’evento stesso.

Contattate lo staff dei Musei Ferrari per un supporto nell’organizzazione di un soggiorno davvero esperienziale: eventi@museiferrari.com