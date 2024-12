Ferrari, la cui storia iniziò proprio con una spider V12, ne presenta un’inedita versione con cui scrive l’ennesimo capitolo di una lunga e nobile tradizione di auto di serie. La 12Cilindri Spider evoca il design delle iconiche Ferrari Gran Turismo a tetto aperto degli anni Cinquanta e Sessanta, declinato però in chiave futuristica con un connubio tra innovazione tecnologica e tradizione, che integra elementi di aerodinamica all’avanguardia come l’aerodinamica attiva, che consente alla vettura di assumere due configurazioni: Low Drag (LD) e High Downforce (HD).

Sebbene il V12 aspirato sia un grande classico per Ferrari, quello montato sulla 12Cilindri Spider raggiunge regimi mai visti prima sulle storiche Rosse, toccando ben 9500 giri/min, un vero record per le Ferrari V12 di serie. Altrettanto stupefacenti sono la potenza massima, di ben 830 CV, e la velocità massima che supera i 340 km/h. La nuova creazione di Maranello è inoltre in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,95 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 8,2 secondi, per una velocità e un’emozione alla guida superiori a ogni precedente Ferrari spider V12 di serie.