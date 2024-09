Il KERS, acronimo di Kinetic Energy Recovery System, sfrutta l’energia cinetica dell’auto in frenata e la accumula per alimentare un motore elettrico, incrementando così le prestazioni. Una versione più sofisticata, oggi nota come ERS (Energy Recovery System), è tuttora in uso sulle monoposto di F1 e nelle sport prototipi ad alte prestazioni, compresa la Ferrari 499P due volte vincitrice a Le Mans.





The FIA, the governing body of world motor sport, is particularly keen on hybrids. As road cars become increasingly electrified, so hybrid development in F1 and sports car racing proves a useful proving ground. It’s the main reason why so many car makers are now involved in elite motor sport, with more on the way. Motorsport has long helped to improve road cars.