Qual è la Ferrari più significativa dal punto di vista storico? Con una tradizione come quella del Cavallino Rampante, c’è l’imbarazzo della scelta. Naturalmente la primissima Ferrari, la 125 S del 1947, ha un valore indiscutibile. Ma anche la 166 MM del 1949, che vincendo a Le Mans accese sulla Ferrari i riflettori del mondo delle corse. C’è poi la 250 GTO del 1962, che ha tutte le carte in regola per guadagnarsi il titolo. Infatti, oltre ad aver collezionato numerose vittorie in gara, resta il modello Ferrari di maggior valore, se ci si basa sui prezzi d’asta. O ancora la F40, considerata da molti ferraristi l’auto stradale più emozionante mai uscita da Maranello: e se si parla di emozioni alla guida, le Rosse hanno senz’altro molto da dire.