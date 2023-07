Pur rimanendo un’auto stradale, la SF90 XX Stradale sfoggia il look grintoso ed esprime il know-how ingegneristico tipici di una vettura progettata per dare il meglio di sé in pista. Oltre ad avere attinto all'esperienza delle gare GT e di F1, è anche frutto dell’ormai consolidato XX Programme per Clienti Ferrari incentrato sulla pista. È una sinfonia di prese d’aria, condotti, diffusori e, forse, soprattutto appendici aerodinamiche.

La parte posteriore presenta un nuovo profilo a “coda lunga” ed è caratterizzata da un design stile “trimarano”. La configurazione multilayer enfatizza la larghezza e l’assetto dell’auto. Dietro le ruote spiccano prese d’aria posteriori ancora più imponenti, con l’aggiunta di due tubi di scarico centrali. Le prese d’aria per gli intercooler dei turbocompressori sono, a loro volta, più grandi e, quindi, in grado di convogliare l’aria in modo ancora più efficiente.



Tuttavia, il layer che genererà un milione di ricerche su Internet è rappresentato dall’enorme ala posteriore fissa: la prima ad essere ammirata su una Ferrari omologata per la circolazione su strada dopo la F50 del 1995, divenuta ormai un’autentica icona. Al posto dei doppi fanali posteriori della SF90 Stradale, la SF90 XX Stradale sfoggia una barra luminosa. Inoltre, è presente un altro spoiler “dopato”, simile a quello della vettura esistente, che funziona in sinergia con un sistema aerodinamico attivo denominato shut-off Gurney.

La forma della nuova ala è stata influenzata dalla necessità di gestire il cosiddetto campo di pressione, creato dal modo in cui l’ala interagisce con l’ala shut-off più piccola. Sono disponibili due differenti configurazioni: LD (Low Drag), che riduce al minimo la resistenza all’avanzamento per garantire prestazioni ancora più elevate in rettilineo, e HD (High Downforce), che fa esattamente quello che dice, ovvero genera 315 kg di deportanza a 250 km/h, per offrire una velocità e una stabilità in curva senza eguali.