Le Ferrari in versione speciale puntano a esasperare le prestazioni dei modelli di gamma. Alcune, come la 488 Pista o la 812 Competizione, sono entrate di diritto nel pantheon recente del Cavallino Rampante. Il ‘Programma XX’ di Ferrari è invece volto a rendere un ristretto gruppo di clienti veri piloti che portano in pista vetture non omologate, tra cui la FXX-K EVO. Dall’unione di queste esperienze, Ferrari ha realizzato una versione speciale omologata per l’uso stradale ispirata al Programma XX, vale a dire la SF90 XX Stradale. Le sue performance vengono esaltate dai 30 cv in più rispetto alla SF90 Stradale, da logiche software specifiche e da soluzioni aerodinamiche di rottura, come l’ala posteriore fissa che fa il suo ritorno su una Ferrari stradale dai tempi della F50