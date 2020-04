Nessuna vittoria in F1

Nonostante la dichiarata intenzione di partecipare al Mondiale F1 con una sola vettura, al via della stagione erano due le 312 B3-73 schierate in pista e affidate a Jacky Ickx e Arturo Merzario. Al quarto appuntamento in Spagna debuttava la 312 B3-73, monoposto con scocca portante realizzata dall’inglese John Thompson. Un nuovo progetto rispetto alla B3 presentata nell’agosto del 1972, a suo tempo ribattezzata dalla stampa “Spazzaneve”, dal caratteristico alettone anteriore comprensivo di prese d’aria, radiatori in posizione laterale e passo ridotto. In un’annata comunque avara di soddisfazioni e con zero vittorie in F1, nel luglio del 1973 l’avv. Luca di Montezemolo veniva assunto dalla Ferrari con la qualifica di Assistente alla Direzione.