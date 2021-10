Venerdì 30 settembre la pista di Watkins Glen accoglie i piloti con una giornata frizzante, caratterizzata da una brezza costante e da temperature non certo elevate. Nella prima sessione di qualifica James Hunt con la McLaren è autore di una serie di giri velocissimi, il migliore in 1’40”863, che gli permettono di chiudere in cima alla lista dei tempi, con tre decimi di vantaggio sulle Brabham di Hans-Joachim Stuck e John Watson. Per quanto riguarda le Ferrari, le 312 T2 dimostrano di adattarsi poco alla pista americana e alle condizioni di bassa temperatura dell’asfalto che non permette ai piloti di scaldare adeguatamente le gomme: Carlos Reutemann ottiene il sesto tempo in 1’41”952, appena davanti a Lauda che non riesce a scendere sotto la barriera del minuto e 41 secondi fermandosi a 1’42”089. Scheckter è nono in 1’42”315. Il giorno dopo sul celebre circuito dello Stato di New York si mette a piovere molto presto al mattino senza più smettere fino a sera. Le posizioni della griglia di partenza restano dunque invariate rispetto al venerdì.Domenica mattina sembra che si riesca ad avere una gara in condizioni di asciutto, anche se su Watkins Glen le nuvole sono tornate ad addensarsi. Le vetture escono dai box per andarsi a schierare sulla griglia di partenza, e su meccanici e piloti inizia a piovere. L’acqua scende fitta, al punto che i meccanici si precipitano in garage a recuperare le gomme da bagnato. Quasi tutti sostituiscono gli pneumatici, non John Watson: in Brabham hanno infatti deciso di spaiare la strategia.