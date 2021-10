Alla partenza lo scatto migliore è quello di Ascari che si mette davanti a tutti, mentre Farina sbaglia la procedura e si avvia al rallentatore perdendo svariate posizioni. Al settimo giro Ascari conduce davanti a Fangio, Hawthorn, autore di un grande spunto al via, Onofre Marimon e Felice Bonetto con le Maserati e Farina che sta rimontando furiosamente.

All’ottavo passaggio Fangio comincia ad avvertire problemi al cambio e perde terreno dal leader della corsa, al punto che poco dopo la squadra decide di fermare Bonetto e affidare la sua vettura al campione argentino. Questo permette a Farina, che nel frattempo ha superato Marimon e Villoresi, di riportarsi in terza posizione.

Al giro 29 Fangio alza bandiera bianca con il motore in fumo mentre Ascari è al comando davanti a Farina. Terzo è Marimon, che con una manovra al limite del regolamento è riuscito a mettere le ruote della sua Maserati davanti a quelle della Ferrari di Hawthorn. Alla tornata 39, sulla 500 del leader della corsa si presentano dei problemi di alimentazione che costringono Ascari ai box per un controllo.

I meccanici della Scuderia Ferrari sono come al solito efficientissimi e il problema viene rapidamente risolto. Ascari rientra in pista in quarta posizione dietro a Farina, Marimon e Hawthorn, ma sette giri più tardi anche il motore della seconda Maserati cede di schianto lasciando le Ferrari ai primi tre posti. Tutto sembra filare per il meglio, Ascari ha il titolo in tasca e dal box viene esposto un cartello che invita il leader del Mondiale ad abbassare il ritmo.