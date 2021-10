Alla partenza tutte le vetture si schierano con gomme da bagnato. A scattare meglio di tutti è Peterson che si infila per primo alla curva Nuvolari precedendo Lauda e Regazzoni. Nei giri iniziali è difficile scorgere cosa accada dietro i primi tre, dal momento che la barriera d’acqua alzata dalle ruote posteriori delle vetture, particolarmente larghe in quel periodo, è imponente. Intorno al 15° passaggio smette di piovere e, complice anche un po’ di vento, il circuito inizia velocemente ad asciugarsi. Nel gruppo di testa il primo a rientrare al box per passare a gomme da asciutto è Regazzoni, seguito al giro successivo da Peterson e Lauda. L’austriaco, che si fa più aggressivo man mano che l’asfalto si asciuga, riesce addirittura a superare lo svedese subito prima di effettuare la propria sosta per il cambio gomme. I meccanici della Scuderia sono velocissimi e in appena 35 secondi l’austriaco è di nuovo in pista.

Al giro successivo Lauda passa solitario al comando davanti a Regazzoni. Sulla Lotus di Peterson si è infatti rotto il motore e lo svedese è costretto a un mesto rientro ai box a piedi. Uscita di scena l’unica vera minaccia al dominio della Scuderia, Lauda e Regazzoni si mettono in modalità gestione evitando di prendere rischi e salvaguardando la meccanica delle 312B3-74. La gara, prevista originariamente sulla distanza di 90 giri, terminerà allo scoccare delle due ore di tempo massimo regolamentare.

Nel box della Scuderia si contano i secondi che mancano alla fine della corsa sperando che nulla possa andare cambiare una classifica così perfetta. Lauda passa sul traguardo dell’83° giro in un’ora e 59 minuti, la corsa sarà dunque completata sulla distanza di 84 tornate. Tuttavia solo le due Ferrari la percorrono per intero: Emerson Fittipaldi è terzo ma a un giro di distacco dall’austriaco. I media non hanno dubbi: è nata una stella, e Niki in Spagna ha davvero stravinto portandosi a casa una tripletta da sogno: trionfo, pole position e giro più veloce della corsa. Per la Ferrari finisce un digiuno con la vittoria che durava da venti gare, da quando Jacky Ickx aveva conquistato il Gran Premio di Germania del 1972. Si tratta del successo numero 50 per la Scuderia in Formula 1, mentre Regazzoni, con un altro secondo posto, consolida la propria prima posizione nel Mondiale.