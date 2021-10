In qualifica le Ferrari dominano la prima fila con Fangio, Eugenio Castellotti e Luigi Musso. Dietro di loro si schierano Piero Taruffi con la Vanwall e le Maserati di Behra e Stirling Moss. In terza fila ci sono Collins, la Maserati di Luigi Villoresi e la quinta Ferrari dello spagnolo Alfonso De Portago. Si corre sulla versione della pista che comprende l’anello da alta velocità, per cui i piloti devono prima affrontare il circuito stradale e poi lanciarsi sull’ovale, il cui manto abrasivo e irregolare mette a rischio la meccanica delle vetture e, prima ancora, la vita delle gomme.

Prima del via Fangio propone ai due compagni di squadra di mettersi in testa a fare un’andatura che permetta di preservare le vetture assicurando a Castellotti e Musso che nel finale si farà da parte, gli bastano infatti pochi punti per il titolo, e li lascerà giocarsi la vittoria. I due italiani però non ci stanno: vogliono offrire spettacolo agli spettatori che sono attesi numerosi sulle tribune e lottare con il coltello fra i denti fin dal primo giro. Appena lo starter abbassa il tricolore italiano, si partiva così prima dell’introduzione del semaforo, Castellotti e Musso si avvantaggiano con un passo insostenibile per tutti i rivali, ma dopo una manciata di giri sono già in crisi con le gomme dovendo rientrare per sostituirle. Ripartono al 13° e al 15° posto rispettivamente.

Davanti Moss, Fangio, Collins, Behra ed Harry Schell con la Vanwall guidano il gruppo sul quale Castellotti e Musso rimontano come furie. Musso in particolare, dopo una decina di giri comincia già a vedere davanti a sé il gruppo dei primi. Castellotti invece è vittima dello scoppio di una delle gomme nel tratto finale della curva parabolica che lancia sul traguardo: la sua vettura sbatte contro le barriere a sinistra, attraversa tutta la pista e finisce contro il guard rail dalla parte opposta del tracciato come impazzita. Castellotti è intontito ma illeso.